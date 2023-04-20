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Земельные участки в Marcali jaras, Венгрия

30 объектов найдено
Земельные участки в Balatonmariafuerdo, Венгрия
Земельные участки
Balatonmariafuerdo, Венгрия
653 м²
€ 55,394
Земельные участки в Шомодьсеньпаль, Венгрия
Земельные участки
Шомодьсеньпаль, Венгрия
1 818 м²
€ 10,556
Земельные участки в Марцали, Венгрия
Земельные участки
Марцали, Венгрия
1 477 м²
€ 28,766
Земельные участки в Балатонсентдьёрдь, Венгрия
Земельные участки
Балатонсентдьёрдь, Венгрия
1 000 м²
€ 17,946
Земельные участки в Балатонсентдьёрдь, Венгрия
Земельные участки
Балатонсентдьёрдь, Венгрия
1 200 м²
€ 105,299
Земельные участки в Somogysamson, Венгрия
Земельные участки
Somogysamson, Венгрия
4 267 м²
€ 10,530
Земельные участки в Марцали, Венгрия
Земельные участки
Марцали, Венгрия
3 303 м²
€ 527,813
Земельные участки в Балатонсентдьёрдь, Венгрия
Земельные участки
Балатонсентдьёрдь, Венгрия
5 383 м²
€ 23,488
Земельные участки в Somogysamson, Венгрия
Земельные участки
Somogysamson, Венгрия
2 049 м²
€ 25,863
Земельные участки в Balatonmariafuerdo, Венгрия
Земельные участки
Balatonmariafuerdo, Венгрия
567 м²
€ 54,000
Земельные участки в Балатонсентдьёрдь, Венгрия
Земельные участки
Балатонсентдьёрдь, Венгрия
3 273 м²
€ 34,044
Земельные участки в Balatonmariafuerdo, Венгрия
Земельные участки
Balatonmariafuerdo, Венгрия
5 045 м²
€ 110,814
Земельные участки в Balatonmariafuerdo, Венгрия
Земельные участки
Balatonmariafuerdo, Венгрия
786 м²
€ 224,057
Земельные участки в Somogysamson, Венгрия
Земельные участки
Somogysamson, Венгрия
3 034 м²
€ 10,292
Земельные участки в Somogyzsitfa, Венгрия
Земельные участки
Somogyzsitfa, Венгрия
20 000 м²
€ 47,477
Земельные участки 1 ванная в Balatonmariafuerdo, Венгрия
Земельные участки 1 ванная
Balatonmariafuerdo, Венгрия
1 ванных комнат 984 м²
€ 118,494
Земельные участки в Балатонсентдьёрдь, Венгрия
Земельные участки
Балатонсентдьёрдь, Венгрия
2 178 м²
€ 47,239
Земельные участки в Somogysamson, Венгрия
Земельные участки
Somogysamson, Венгрия
6 945 м²
€ 10,556
Земельные участки в Balatonmariafuerdo, Венгрия
Земельные участки
Balatonmariafuerdo, Венгрия
703 м²
€ 64,657
Земельные участки в Somogyzsitfa, Венгрия
Земельные участки
Somogyzsitfa, Венгрия
8 431 м²
€ 105,563
Земельные участки в Балатонсентдьёрдь, Венгрия
Земельные участки
Балатонсентдьёрдь, Венгрия
2 559 м²
€ 31,405
Земельные участки в Марцали, Венгрия
Земельные участки
Марцали, Венгрия
1 989 м²
€ 23,752
Земельные участки в Балатонсентдьёрдь, Венгрия
Земельные участки
Балатонсентдьёрдь, Венгрия
1 016 м²
€ 52,781
Земельные участки в Марцали, Венгрия
Земельные участки
Марцали, Венгрия
2 459 м²
€ 4,724
Земельные участки в Balatonmariafuerdo, Венгрия
Земельные участки
Balatonmariafuerdo, Венгрия
3 581 м²
€ 15,834
Земельные участки в Balatonmariafuerdo, Венгрия
Земельные участки
Balatonmariafuerdo, Венгрия
14 499 м²
€ 1,587,817
ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПАНОРАМА! На полуденном побережье Балатона, прямо …
Земельные участки в Balatonmariafuerdo, Венгрия
Земельные участки
Balatonmariafuerdo, Венгрия
847 м²
€ 138,679
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА КОНДОМИНИУМА!!! На Balatonmáriafürdstart, на посеща…
Земельные участки в Balatonmariafuerdo, Венгрия
Земельные участки
Balatonmariafuerdo, Венгрия
613 м²
€ 91,645
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА КОНДОМИНИУМА!!! На Balatonmáriafürd, в посещаемом м…
Земельные участки в Balatonmariafuerdo, Венгрия
Земельные участки
Balatonmariafuerdo, Венгрия
5 570 м²
€ 320,471
5570 nm panoramic plots selling on Balatonmáriafürdő, VK5 classification. 30 %-os constructi…
Земельные участки в Balatonmariafuerdo, Венгрия
Земельные участки
Balatonmariafuerdo, Венгрия
15 981 м²
€ 438,054
В Balatonmáriafürdő продается 1,6 га свободного пляжного пространства вместе с тростником
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