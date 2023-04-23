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Земельные участки в Lenti jaras, Венгрия

8 объектов найдено
Земельные участки в Ленти, Венгрия
Земельные участки
Ленти, Венгрия
1 708 м²
€ 5,006
Земельные участки в Редич, Венгрия
Земельные участки
Редич, Венгрия
30 000 м²
€ 36,359
Земельные участки в Ленти, Венгрия
Земельные участки
Ленти, Венгрия
1 062 м²
€ 3,162
Земельные участки в Ленти, Венгрия
Земельные участки
Ленти, Венгрия
1 579 м²
€ 3,689
Земельные участки в Kerkateskand, Венгрия
Земельные участки
Kerkateskand, Венгрия
3 982 м²
€ 10,539
Земельные участки в Ленти, Венгрия
Земельные участки
Ленти, Венгрия
539 м²
€ 22,395
Земельные участки в Iklodboerdoce, Венгрия
Земельные участки
Iklodboerdoce, Венгрия
1 055 м²
€ 3,952
Земельные участки в Ленти, Венгрия
Земельные участки
Ленти, Венгрия
817 м²
€ 90,620
Investors, to build desiring Keszthely curio. The castle is a selling empty building plot, t…
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