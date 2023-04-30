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Земельные участки в Kunhegyesi jaras, Венгрия

6 объектов найдено
Земельные участки в Абадсалок, Венгрия
Земельные участки
Абадсалок, Венгрия
7 000 м²
€ 68,725
Земельные участки в Тисарофф, Венгрия
Земельные участки
Тисарофф, Венгрия
10 000 м²
€ 63,683
Земельные участки в Абадсалок, Венгрия
Земельные участки
Абадсалок, Венгрия
1 540 м²
€ 15,921
Земельные участки в Тисарофф, Венгрия
Земельные участки
Тисарофф, Венгрия
1 345 м²
€ 5,307
Земельные участки в Абадсалок, Венгрия
Земельные участки
Абадсалок, Венгрия
70 844 м²
€ 702,105
В центре Тисы мы предлагаем эти 7 гектаров для продажи в туристическом районе страны, на поб…
Земельные участки в Абадсалок, Венгрия
Земельные участки
Абадсалок, Венгрия
74 714 м²
€ 622,835
Мы предлагаем эту площадь в 7,4 га на берегу озера Тиса в центре курортной зоны Абадсалок. К…
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