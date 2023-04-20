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Земельные участки в Koszegi jaras, Венгрия

17 объектов найдено
Земельные участки в Koszegdoroszlo, Венгрия
Земельные участки
Koszegdoroszlo, Венгрия
1 813 м²
€ 39,322
Земельные участки в Кёсег, Венгрия
Земельные участки
Кёсег, Венгрия
1 239 м²
€ 55,394
Земельные участки в Кёсег, Венгрия
Земельные участки
Кёсег, Венгрия
2 419 м²
€ 39,322
Земельные участки в Lukacshaza, Венгрия
Земельные участки
Lukacshaza, Венгрия
8 704 м²
€ 84,450
Земельные участки в Кёсег, Венгрия
Земельные участки
Кёсег, Венгрия
650 м²
€ 20,849
Земельные участки в Kiszsidany, Венгрия
Земельные участки
Kiszsidany, Венгрия
651 м²
€ 13,195
Земельные участки в Кёсег, Венгрия
Земельные участки
Кёсег, Венгрия
807 м²
€ 14,515
Земельные участки в Koszegdoroszlo, Венгрия
Земельные участки
Koszegdoroszlo, Венгрия
1 245 м²
€ 2,639
Земельные участки в Bozsok, Венгрия
Земельные участки
Bozsok, Венгрия
642 м²
€ 2,639
Земельные участки в Koszegdoroszlo, Венгрия
Земельные участки
Koszegdoroszlo, Венгрия
462 м²
€ 2,639
Земельные участки в Koszegdoroszlo, Венгрия
Земельные участки
Koszegdoroszlo, Венгрия
931 м²
€ 2,639
Земельные участки в Кёсег, Венгрия
Земельные участки
Кёсег, Венгрия
969 м²
€ 65,713
Земельные участки в Gyoengyoesfalu, Венгрия
Земельные участки
Gyoengyoesfalu, Венгрия
5 000 м²
€ 65,977
Земельные участки в Кёсег, Венгрия
Земельные участки
Кёсег, Венгрия
714 м²
€ 16,890
Земельные участки в Buek, Венгрия
Земельные участки
Buek, Венгрия
15 000 м²
€ 345,832
I DRAW INVESTORS' ATTENTION TO IT!!!!! On Bükfürdő inner-city area, already since years wor…
Земельные участки в Buek, Венгрия
Земельные участки
Buek, Венгрия
9 479 м²
€ 414,998
На Бюкфюрдё, в районе Венгрии, где около бани предлагается тепловая вода для продажи, он рас…
Земельные участки в Кёсег, Венгрия
Земельные участки
Кёсег, Венгрия
6 636 м²
€ 343,526
Как 57 квартира, четырехэтажные кондоминиумы, которые могут быть начаты быстро на основе юри…
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