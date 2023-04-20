Венгрия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Венгрии
Новые дома в Венгрии
Все новостройки в Венгрии
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Венгрии
Жилая
Квартира в Венгрии
Дом в Венгрии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Венгрии
Элитная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Венгрии
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Венгрии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Комаром-Эстергом
Komaromi jaras
Земельные участки в Komaromi jaras, Венгрия
Очистить
26 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Земельные участки
Бабольна, Венгрия
740 м²
€ 17,919
Земельные участки
Бабольна, Венгрия
855 м²
€ 18,975
Земельные участки
Моча, Венгрия
1 230 м²
€ 26,259
Земельные участки
Комаром, Венгрия
1 759 м²
€ 41,961
Земельные участки
Ач, Венгрия
556 м²
€ 13,195
Земельные участки
Комаром, Венгрия
2 753 м²
€ 57,796
Земельные участки
Комаром, Венгрия
1 683 м²
€ 47,477
Земельные участки
Комаром, Венгрия
20 000 м²
€ 615,000
Земельные участки
Альмашфюзитё, Венгрия
896 м²
€ 20,585
Земельные участки
Моча, Венгрия
3 219 м²
€ 4,750
Земельные участки
Бабольна, Венгрия
2 049 м²
€ 44,600
Земельные участки
Моча, Венгрия
810 м²
€ 18,447
Земельные участки
Альмашфюзитё, Венгрия
1 776 м²
€ 34,281
Земельные участки
Csem, Венгрия
802 м²
€ 29,030
Земельные участки
Комаром, Венгрия
845 м²
€ 31,669
Земельные участки
Надьигманд, Венгрия
396 м²
€ 26,127
Земельные участки
Альмашфюзитё, Венгрия
1 000 м²
€ 25,071
Земельные участки
Ач, Венгрия
1 075 м²
€ 13,987
Земельные участки
Комаром, Венгрия
2 318 м²
€ 55,394
Земельные участки
Бабольна, Венгрия
1 594 м²
€ 43,545
Земельные участки
Альмашфюзитё, Венгрия
2 963 м²
€ 47,239
Земельные участки
Моча, Венгрия
875 м²
€ 18,447
Земельные участки
Моча, Венгрия
1 750 м²
€ 31,642
Земельные участки
Комаром, Венгрия
30 000 м²
€ 884,377
Na predaj pozemok s rozlohou 3100 m². Vhodné na podnikanie, na výstavbu skladov alebo priem…
Земельные участки
Ач, Венгрия
1 073 952 м²
€ 5,000,000
Продается англ…
Земельные участки
Комаром, Венгрия
5 348 м²
€ 52,517
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты