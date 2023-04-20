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Земельные участки в Komaromi jaras, Венгрия

26 объектов найдено
Земельные участки в Бабольна, Венгрия
Земельные участки
Бабольна, Венгрия
740 м²
€ 17,919
Земельные участки в Бабольна, Венгрия
Земельные участки
Бабольна, Венгрия
855 м²
€ 18,975
Земельные участки в Моча, Венгрия
Земельные участки
Моча, Венгрия
1 230 м²
€ 26,259
Земельные участки в Комаром, Венгрия
Земельные участки
Комаром, Венгрия
1 759 м²
€ 41,961
Земельные участки в Ач, Венгрия
Земельные участки
Ач, Венгрия
556 м²
€ 13,195
Земельные участки в Комаром, Венгрия
Земельные участки
Комаром, Венгрия
2 753 м²
€ 57,796
Земельные участки в Комаром, Венгрия
Земельные участки
Комаром, Венгрия
1 683 м²
€ 47,477
Земельные участки в Комаром, Венгрия
Земельные участки
Комаром, Венгрия
20 000 м²
€ 615,000
Земельные участки в Альмашфюзитё, Венгрия
Земельные участки
Альмашфюзитё, Венгрия
896 м²
€ 20,585
Земельные участки в Моча, Венгрия
Земельные участки
Моча, Венгрия
3 219 м²
€ 4,750
Земельные участки в Бабольна, Венгрия
Земельные участки
Бабольна, Венгрия
2 049 м²
€ 44,600
Земельные участки в Моча, Венгрия
Земельные участки
Моча, Венгрия
810 м²
€ 18,447
Земельные участки в Альмашфюзитё, Венгрия
Земельные участки
Альмашфюзитё, Венгрия
1 776 м²
€ 34,281
Земельные участки в Csem, Венгрия
Земельные участки
Csem, Венгрия
802 м²
€ 29,030
Земельные участки в Комаром, Венгрия
Земельные участки
Комаром, Венгрия
845 м²
€ 31,669
Земельные участки в Надьигманд, Венгрия
Земельные участки
Надьигманд, Венгрия
396 м²
€ 26,127
Земельные участки в Альмашфюзитё, Венгрия
Земельные участки
Альмашфюзитё, Венгрия
1 000 м²
€ 25,071
Земельные участки в Ач, Венгрия
Земельные участки
Ач, Венгрия
1 075 м²
€ 13,987
Земельные участки в Комаром, Венгрия
Земельные участки
Комаром, Венгрия
2 318 м²
€ 55,394
Земельные участки в Бабольна, Венгрия
Земельные участки
Бабольна, Венгрия
1 594 м²
€ 43,545
Земельные участки в Альмашфюзитё, Венгрия
Земельные участки
Альмашфюзитё, Венгрия
2 963 м²
€ 47,239
Земельные участки в Моча, Венгрия
Земельные участки
Моча, Венгрия
875 м²
€ 18,447
Земельные участки в Моча, Венгрия
Земельные участки
Моча, Венгрия
1 750 м²
€ 31,642
Земельные участки в Комаром, Венгрия
Земельные участки
Комаром, Венгрия
30 000 м²
€ 884,377
Na predaj pozemok s rozlohou 3100 m². Vhodné na podnikanie, na výstavbu skladov alebo priem…
Земельные участки в Ач, Венгрия
Земельные участки
Ач, Венгрия
1 073 952 м²
€ 5,000,000
Продается англ…
Земельные участки в Комаром, Венгрия
Земельные участки
Комаром, Венгрия
5 348 м²
€ 52,517
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