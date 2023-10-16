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Земельные участки в медье Комаром-Эстергом, Венгрия

129 объектов найдено
Земельные участки в Коч, Венгрия
Земельные участки
Коч, Венгрия
Площадь 6 172 м²
€42,688
Земельные участки в Сомод, Венгрия
Земельные участки
Сомод, Венгрия
Площадь 906 м²
€4,603
Земельные участки в Кестёльц, Венгрия
Земельные участки
Кестёльц, Венгрия
Площадь 260 000 м²
€5,14 млн
Земельные участки в Suetto, Венгрия
Земельные участки
Suetto, Венгрия
Площадь 930 м²
€7,458
Земельные участки в Дорог, Венгрия
Земельные участки
Дорог, Венгрия
Площадь 6 050 м²
€17,744
Земельные участки в Моча, Венгрия
Земельные участки
Моча, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€25,716
Земельные участки в Ач, Венгрия
Земельные участки
Ач, Венгрия
Площадь 642 м²
€20,315
Земельные участки в Ньергешуйфалу, Венгрия
Земельные участки
Ньергешуйфалу, Венгрия
Площадь 2 447 м²
€18,130
Земельные участки в Tatabanyai jaras, Венгрия
Земельные участки
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 720 м²
€38,316
Земельные участки в Annavoelgy, Венгрия
Земельные участки
Annavoelgy, Венгрия
Площадь 5 000 м²
€37,288
Земельные участки в Пилишмарот, Венгрия
Земельные участки
Пилишмарот, Венгрия
Площадь 777 м²
€72,004
Земельные участки в Barsonyos, Венгрия
Земельные участки
Barsonyos, Венгрия
Площадь 2 377 м²
€14,401
Земельные участки в Tatabanyai jaras, Венгрия
Земельные участки
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 7 370 м²
€30,685
Земельные участки в Эстергом, Венгрия
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
Площадь 1 701 м²
€97,720
Земельные участки в Эстергом, Венгрия
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
Площадь 924 м²
€70,718
Земельные участки в Эстергом, Венгрия
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
Площадь 1 266 м²
€33,173
Земельные участки в Кестёльц, Венгрия
Земельные участки
Кестёльц, Венгрия
Площадь 972 м²
€31,974
Земельные участки в Шаришап, Венгрия
Земельные участки
Шаришап, Венгрия
Площадь 792 м²
€38,420
Земельные участки в Эстергом, Венгрия
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
Площадь 930 м²
€22,949
Земельные участки в Кестёльц, Венгрия
Земельные участки
Кестёльц, Венгрия
Площадь 30 000 м²
€85,633
Земельные участки в Кестёльц, Венгрия
Земельные участки
Кестёльц, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€69,363
Земельные участки в Annavoelgy, Венгрия
Земельные участки
Annavoelgy, Венгрия
Площадь 2 467 м²
€51,174
Земельные участки в Кестёльц, Венгрия
Земельные участки
Кестёльц, Венгрия
Площадь 851 м²
€33,173
Земельные участки в Tarjan, Венгрия
Земельные участки
Tarjan, Венгрия
Площадь 1 000 м²
€38,678
Земельные участки 1 ванная в Тата, Венгрия
Земельные участки 1 ванная
Тата, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 888 м²
€61,627
Земельные участки в Тата, Венгрия
Земельные участки
Тата, Венгрия
Площадь 712 м²
€154,454
Земельные участки в Эстергом, Венгрия
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
Площадь 708 м²
€40,888
Земельные участки в Кишбер, Венгрия
Земельные участки
Кишбер, Венгрия
Площадь 2 158 м²
€12,867
Земельные участки в Дунаальмаш, Венгрия
Земельные участки
Дунаальмаш, Венгрия
Площадь 1 770 м²
€20,370
Земельные участки в Кишбер, Венгрия
Земельные участки
Кишбер, Венгрия
Площадь 322 м²
€12,215
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