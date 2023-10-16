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Земельные участки
Венгрия
медье Комаром-Эстергом
Земельные участки в медье Комаром-Эстергом, Венгрия
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129 объектов найдено
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Земельные участки
Коч, Венгрия
6 172 м²
€42,688
Рекомендовать
Земельные участки
Сомод, Венгрия
906 м²
€4,603
Рекомендовать
Земельные участки
Кестёльц, Венгрия
260 000 м²
€5,14 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Suetto, Венгрия
930 м²
€7,458
Рекомендовать
Земельные участки
Дорог, Венгрия
6 050 м²
€17,744
Рекомендовать
Земельные участки
Моча, Венгрия
20 000 м²
€25,716
Рекомендовать
Земельные участки
Ач, Венгрия
642 м²
€20,315
Рекомендовать
Земельные участки
Ньергешуйфалу, Венгрия
2 447 м²
€18,130
Рекомендовать
Земельные участки
Tatabanyai jaras, Венгрия
720 м²
€38,316
Рекомендовать
Земельные участки
Annavoelgy, Венгрия
5 000 м²
€37,288
Рекомендовать
Земельные участки
Пилишмарот, Венгрия
777 м²
€72,004
Рекомендовать
Земельные участки
Barsonyos, Венгрия
2 377 м²
€14,401
Рекомендовать
Земельные участки
Tatabanyai jaras, Венгрия
7 370 м²
€30,685
Рекомендовать
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
1 701 м²
€97,720
Рекомендовать
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
924 м²
€70,718
Рекомендовать
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
1 266 м²
€33,173
Рекомендовать
Земельные участки
Кестёльц, Венгрия
972 м²
€31,974
Рекомендовать
Земельные участки
Шаришап, Венгрия
792 м²
€38,420
Рекомендовать
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
930 м²
€22,949
Рекомендовать
Земельные участки
Кестёльц, Венгрия
30 000 м²
€85,633
Рекомендовать
Земельные участки
Кестёльц, Венгрия
20 000 м²
€69,363
Рекомендовать
Земельные участки
Annavoelgy, Венгрия
2 467 м²
€51,174
Рекомендовать
Земельные участки
Кестёльц, Венгрия
851 м²
€33,173
Рекомендовать
Земельные участки
Tarjan, Венгрия
1 000 м²
€38,678
Рекомендовать
Земельные участки 1 ванная
Тата, Венгрия
1
888 м²
€61,627
Рекомендовать
Земельные участки
Тата, Венгрия
712 м²
€154,454
Рекомендовать
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
708 м²
€40,888
Рекомендовать
Земельные участки
Кишбер, Венгрия
2 158 м²
€12,867
Рекомендовать
Земельные участки
Дунаальмаш, Венгрия
1 770 м²
€20,370
Рекомендовать
Земельные участки
Кишбер, Венгрия
322 м²
€12,215
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