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Земельные участки в Комаром, Венгрия

8 объектов найдено
Земельные участки в Комаром, Венгрия
Земельные участки
Комаром, Венгрия
Площадь 1 759 м²
€ 42,736
Земельные участки в Комаром, Венгрия
Земельные участки
Комаром, Венгрия
Площадь 2 753 м²
€ 59,238
Земельные участки в Комаром, Венгрия
Земельные участки
Комаром, Венгрия
Площадь 1 683 м²
€ 48,354
Земельные участки в Комаром, Венгрия
Земельные участки
Комаром, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€ 615,000
Земельные участки в Комаром, Венгрия
Земельные участки
Комаром, Венгрия
Площадь 845 м²
€ 32,459
Земельные участки в Комаром, Венгрия
Земельные участки
Комаром, Венгрия
Площадь 2 318 м²
€ 56,777
Земельные участки в Комаром, Венгрия
Земельные участки
Комаром, Венгрия
Площадь 30 000 м²
€ 906,450
Земельные участки в Комаром, Венгрия
Земельные участки
Комаром, Венгрия
Площадь 5 348 м²
€ 53,487
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