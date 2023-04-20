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Земельные участки в Koermendi jaras, Венгрия

14 объектов найдено
Земельные участки в Kercaszomor, Венгрия
Земельные участки
Kercaszomor, Венгрия
4 392 м²
€ 26,127
Земельные участки в Kercaszomor, Венгрия
Земельные участки
Kercaszomor, Венгрия
9 161 м²
€ 131,953
Земельные участки в Kercaszomor, Венгрия
Земельные участки
Kercaszomor, Венгрия
3 823 м²
€ 100,284
Земельные участки в Kercaszomor, Венгрия
Земельные участки
Kercaszomor, Венгрия
2 115 м²
€ 15,834
Земельные участки в Kercaszomor, Венгрия
Земельные участки
Kercaszomor, Венгрия
5 338 м²
€ 52,781
Земельные участки в Halasto, Венгрия
Земельные участки
Halasto, Венгрия
1 488 м²
€ 6,598
Земельные участки в Radockoelked, Венгрия
Земельные участки
Radockoelked, Венгрия
995 м²
€ 10,424
Земельные участки в Nadasd, Венгрия
Земельные участки
Nadasd, Венгрия
3 102 м²
€ 10,530
Земельные участки в Molnaszecsod, Венгрия
Земельные участки
Molnaszecsod, Венгрия
3 380 м²
€ 19,133
Земельные участки в Nadasd, Венгрия
Земельные участки
Nadasd, Венгрия
1 769 м²
€ 21,113
Земельные участки в Эрисентпетер, Венгрия
Земельные участки
Эрисентпетер, Венгрия
3 313 м²
€ 25,071
Земельные участки в Halasto, Венгрия
Земельные участки
Halasto, Венгрия
50 000 м²
€ 395,860
Земельные участки в Кёрменд, Венгрия
Земельные участки
Кёрменд, Венгрия
3 030 м²
€ 23,488
Земельные участки в Szarvaskend, Венгрия
Земельные участки
Szarvaskend, Венгрия
54 503 м²
€ 336,610
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