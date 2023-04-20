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Земельные участки в Kisvardai jaras, Венгрия

8 объектов найдено
Земельные участки в Айяк, Венгрия
Земельные участки
Айяк, Венгрия
835 м²
€ 6,070
Земельные участки в Кишварда, Венгрия
Земельные участки
Кишварда, Венгрия
1 127 м²
€ 25,071
Земельные участки в Pap, Венгрия
Земельные участки
Pap, Венгрия
1 000 м²
€ 2,639
Земельные участки в Jeke, Венгрия
Земельные участки
Jeke, Венгрия
2 903 м²
€ 3,932
Земельные участки в Кишварда, Венгрия
Земельные участки
Кишварда, Венгрия
900 м²
€ 31,405
Земельные участки в Айяк, Венгрия
Земельные участки
Айяк, Венгрия
802 м²
€ 7,389
Земельные участки в Pap, Венгрия
Земельные участки
Pap, Венгрия
20 000 м²
€ 26,391
Земельные участки в Pap, Венгрия
Земельные участки
Pap, Венгрия
100 000 м²
€ 131,953
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