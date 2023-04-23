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Земельные участки в Kisteleki jaras, Венгрия

2 объекта найдено
Земельные участки в Киштелек, Венгрия
Земельные участки
Киштелек, Венгрия
1 700 000 м²
€ 1,185,614
Земельные участки в Csengele, Венгрия
Земельные участки
Csengele, Венгрия
407 206 м²
€ 81,918
Near Csengele for sale, 40,7206 HA with mixed substance and age forest, which settles down i…
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