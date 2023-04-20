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Земельные участки в Киштарча, Венгрия

17 объектов найдено
Земельные участки в Киштарча, Венгрия
Земельные участки
Киштарча, Венгрия
1 046 м²
€ 121,397
Для описания на английском, пожалуйста, позвоните
Земельные участки в Киштарча, Венгрия
Земельные участки
Киштарча, Венгрия
672 м²
€ 105,299
Земельные участки в Киштарча, Венгрия
Земельные участки
Киштарча, Венгрия
799 м²
€ 78,908
Земельные участки в Киштарча, Венгрия
Земельные участки
Киштарча, Венгрия
1 804 м²
€ 65,977
Для описания на английском, пожалуйста, позвоните
Земельные участки в Киштарча, Венгрия
Земельные участки
Киштарча, Венгрия
900 м²
€ 77,852
Земельные участки в Киштарча, Венгрия
Земельные участки
Киштарча, Венгрия
890 м²
€ 65,713
Земельные участки в Киштарча, Венгрия
Земельные участки
Киштарча, Венгрия
4 018 м²
€ 314,049
Земельные участки в Киштарча, Венгрия
Земельные участки
Киштарча, Венгрия
850 м²
€ 73,894
Классификация сюжета - Лке. Участок имеет пригодность для застройки 30% и минимальную зелену…
Земельные участки в Киштарча, Венгрия
Земельные участки
Киштарча, Венгрия
877 м²
€ 107,938
Земельные участки в Киштарча, Венгрия
Земельные участки
Киштарча, Венгрия
1 178 м²
€ 131,689
Земельные участки в Киштарча, Венгрия
Земельные участки
Киштарча, Венгрия
6 140 м²
€ 486,116
Земельные участки в Киштарча, Венгрия
Земельные участки
Киштарча, Венгрия
962 м²
€ 142,246
Земельные участки в Киштарча, Венгрия
Земельные участки
Киштарча, Венгрия
500 м²
€ 35,627
Земельные участки в Киштарча, Венгрия
Земельные участки
Киштарча, Венгрия
1 572 м²
€ 29,030
Земельные участки в Киштарча, Венгрия
Земельные участки
Киштарча, Венгрия
816 м²
€ 92,658
Земельные участки в Киштарча, Венгрия
Земельные участки
Киштарча, Венгрия
20 000 м²
€ 448,641
Земельные участки в Киштарча, Венгрия
Земельные участки
Киштарча, Венгрия
8 974 м²
€ 104,243
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