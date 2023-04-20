Венгрия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Венгрии
Новые дома в Венгрии
Все новостройки в Венгрии
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Венгрии
Жилая
Квартира в Венгрии
Дом в Венгрии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Венгрии
Элитная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Венгрии
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Венгрии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Венгрия
Центральная Венгрия
медье Пешт
Gödöllő Regional Unit
Киштарча
Земельные участки в Киштарча, Венгрия
Очистить
17 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Земельные участки
Киштарча, Венгрия
1 046 м²
€ 121,397
Для описания на английском, пожалуйста, позвоните
Земельные участки
Киштарча, Венгрия
672 м²
€ 105,299
Земельные участки
Киштарча, Венгрия
799 м²
€ 78,908
Земельные участки
Киштарча, Венгрия
1 804 м²
€ 65,977
Для описания на английском, пожалуйста, позвоните
Земельные участки
Киштарча, Венгрия
900 м²
€ 77,852
Земельные участки
Киштарча, Венгрия
890 м²
€ 65,713
Земельные участки
Киштарча, Венгрия
4 018 м²
€ 314,049
Земельные участки
Киштарча, Венгрия
850 м²
€ 73,894
Классификация сюжета - Лке. Участок имеет пригодность для застройки 30% и минимальную зелену…
Земельные участки
Киштарча, Венгрия
877 м²
€ 107,938
Земельные участки
Киштарча, Венгрия
1 178 м²
€ 131,689
Земельные участки
Киштарча, Венгрия
6 140 м²
€ 486,116
Земельные участки
Киштарча, Венгрия
962 м²
€ 142,246
Земельные участки
Киштарча, Венгрия
500 м²
€ 35,627
Земельные участки
Киштарча, Венгрия
1 572 м²
€ 29,030
Земельные участки
Киштарча, Венгрия
816 м²
€ 92,658
Земельные участки
Киштарча, Венгрия
20 000 м²
€ 448,641
Земельные участки
Киштарча, Венгрия
8 974 м²
€ 104,243
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты