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Земельные участки в Kiskunmajsai jaras, Венгрия

1 объект найдено
Земельные участки в Кишкунмайша, Венгрия
Земельные участки
Кишкунмайша, Венгрия
12 245 м²
€ 159,455
In Kiskunmajsa Üdülőfalu, Jonathermáltól onto 200 metres onto selling offer it 1.2 hectare o…
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