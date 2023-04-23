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Земельные участки в Кишкунхалаш, Венгрия

1 объект найдено
Земельные участки в Кишкунхалаш, Венгрия
Земельные участки
Кишкунхалаш, Венгрия
1 855 м²
€ 168,386
ВНИМАНИЕ ИНВЕСТОРОВ!!!! В центральной зоне дома Кишкунхалас продается участок 1855 нм. В обл…
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