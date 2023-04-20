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Земельные участки в Кишкунфеледьхаза, Венгрия

5 объектов найдено
Земельные участки 1 ванная в Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Земельные участки 1 ванная
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
1 ванных комнат 1 м²
€ 350,000
Земельные участки в Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Земельные участки
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
475 м²
€ 35,627
Земельные участки в Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Земельные участки
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
1 078 м²
€ 92,367
Земельные участки в Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Земельные участки
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
1 078 м²
€ 78,330
Предлагаем на продажу, в центре Кишкунфеледьхаза, в зафректном месте, комплексный участок пл…
Земельные участки в Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Земельные участки
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
26 191 м²
€ 878,413
На Кишкунфелегихазе он от автомагистрали M5 1 км 2,6 га-ос рабочий питомник 2дб. теплица 350…
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