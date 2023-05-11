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Земельные участки в Кестхей, Венгрия

8 объектов найдено
Земельные участки в Кестхей, Венгрия
Земельные участки
Кестхей, Венгрия
Площадь 4 536 м²
€ 32,459
Земельные участки в Кестхей, Венгрия
Земельные участки
Кестхей, Венгрия
Площадь 1 907 м²
€ 40,290
Земельные участки 1 ванная в Кестхей, Венгрия
Земельные участки 1 ванная
Кестхей, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 900 м²
€ 59,105
Земельные участки в Кестхей, Венгрия
Земельные участки
Кестхей, Венгрия
Площадь 801 м²
€ 61,943
Земельные участки в Кестхей, Венгрия
Земельные участки
Кестхей, Венгрия
Площадь 7 273 м²
€ 208,009
Земельные участки в Кестхей, Венгрия
Земельные участки
Кестхей, Венгрия
Площадь 772 м²
€ 54,099
Земельные участки в Кестхей, Венгрия
Земельные участки
Кестхей, Венгрия
Площадь 1 974 м²
€ 250,600
Земельные участки в Кестхей, Венгрия
Земельные участки
Кестхей, Венгрия
Площадь 3 550 м²
€ 103,459
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