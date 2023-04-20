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Realting.com
Венгрия
Центральная Венгрия
медье Пешт
Gödöllő Regional Unit
Керепеш
Земельные участки в Керепеш, Венгрия
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24 объекта найдено
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Земельные участки
Керепеш, Венгрия
904 м²
€ 73,366
Для описания на английском, пожалуйста, позвоните
Земельные участки
Керепеш, Венгрия
2 478 м²
€ 162,302
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, позвоните
Земельные участки
Керепеш, Венгрия
744 м²
€ 64,657
Земельные участки
Керепеш, Венгрия
792 м²
€ 87,089
Земельные участки
Керепеш, Венгрия
1 574 м²
€ 102,660
Земельные участки
Керепеш, Венгрия
20 000 м²
€ 144,885
Земельные участки
Керепеш, Венгрия
963 м²
€ 73,867
Земельные участки
Керепеш, Венгрия
830 м²
€ 79,172
Земельные участки
Керепеш, Венгрия
710 м²
€ 83,394
Земельные участки
Керепеш, Венгрия
940 м²
€ 76,533
Земельные участки
Керепеш, Венгрия
1 272 м²
€ 50,142
Земельные участки
Керепеш, Венгрия
40 000 м²
€ 92,103
Земельные участки
Керепеш, Венгрия
1 687 м²
€ 154,385
Земельные участки
Керепеш, Венгрия
756 м²
€ 78,908
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, позвоните
Земельные участки
Керепеш, Венгрия
715 м²
€ 78,908
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, позвоните
Земельные участки
Керепеш, Венгрия
756 м²
€ 78,908
Земельные участки
Керепеш, Венгрия
755 м²
€ 78,908
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, позвоните
Земельные участки
Керепеш, Венгрия
755 м²
€ 78,908
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, позвоните
Земельные участки
Керепеш, Венгрия
20 000 м²
€ 211,125
Земельные участки
Керепеш, Венгрия
905 м²
€ 78,908
Земельные участки
Керепеш, Венгрия
744 м²
€ 63,074
Земельные участки
Керепеш, Венгрия
4 018 м²
€ 6,571
Земельные участки
Керепеш, Венгрия
1 967 м²
€ 3,932
Земельные участки
Керепеш, Венгрия
3 300 м²
€ 89,296
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