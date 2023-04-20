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Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия

59 объектов найдено
Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
524 м²
€ 104,243
Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
6 531 м²
€ 15,570
Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
719 м²
€ 40,378
Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
719 м²
€ 40,378
Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
3 622 м²
€ 498,783
Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
20 000 м²
€ 279,477
Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
719 м²
€ 40,114
Земельные участки в Helvecia, Венгрия
Земельные участки
Helvecia, Венгрия
180 000 м²
€ 3,166,877
Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
767 м²
€ 68,616
Земельные участки в Helvecia, Венгрия
Земельные участки
Helvecia, Венгрия
20 000 м²
€ 113,216
Земельные участки в Лайошмиже, Венгрия
Земельные участки
Лайошмиже, Венгрия
120 000 м²
€ 73,894
Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
6 010 м²
€ 40,879
Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
819 м²
€ 34,308
Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
6 047 м²
€ 13,195
Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
1 127 м²
€ 234,877
Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
7 668 м²
€ 224,320
Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
9 393 м²
€ 25,071
Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
6 400 м²
€ 20,849
Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
3 001 м²
€ 475,032
Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
4 400 м²
€ 34,044
Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
5 709 м²
€ 876,169
Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
3 836 м²
€ 19,239
Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
4 028 м²
€ 51,462
Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
432 м²
€ 158,080
Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
4 300 м²
€ 15,834
Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
1 489 м²
€ 43,545
Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
8 756 м²
€ 115,855
Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
682 м²
€ 157,816
Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
30 000 м²
€ 995,000
Земельные участки в Felsolajos, Венгрия
Земельные участки
Felsolajos, Венгрия
50 000 м²
€ 14,515
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