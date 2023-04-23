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Земельные участки в Kazincbarcikai jaras, Венгрия

1 объект найдено
Земельные участки в Шайосентпетер, Венгрия
Земельные участки
Шайосентпетер, Венгрия
3 837 м²
€ 113,547
На центральной части Sajószentpéter, рядом со столичной дорогой, около 4000 nms - участок со…
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