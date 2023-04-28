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Земельные участки в Kapuvari jaras, Венгрия

1 объект найдено
Земельные участки в Repceszemere, Венгрия
Земельные участки
Repceszemere, Венгрия
22 869 м²
€ 148,549
От 86 автотрассы до одного из арочных сельскохозяйственных депо длиной 2,3 ГА-ос, лежащего н…
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