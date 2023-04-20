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Венгрия
Задунайский край
медье Шомодь
Kaposvari jaras
Земельные участки в Kaposvari jaras, Венгрия
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8 объектов найдено
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Земельные участки
Надьбайом, Венгрия
1 079 м²
€ 2,613
Земельные участки
Гёлле, Венгрия
7 180 м²
€ 27,710
Земельные участки
Kaposvari jaras, Венгрия
460 м²
€ 110,841
Земельные участки
Kaposvari jaras, Венгрия
10 000 м²
€ 65,977
Земельные участки
Kaposvari jaras, Венгрия
2 836 м²
€ 92,222
ВНИМАНИЕ ИНВЕСТОРОВ! Szondi - участок здания для продажи на улице! 2836 нм, участки внутри г…
Земельные участки
Kaposvari jaras, Венгрия
13 897 м²
€ 345,832
ИНВЕСТОРЫ ВНИМАНИЕ! 13 897 кв.м, разделенный на четыре части, участок под жилую площадь подх…
Земельные участки
Kaposvari jaras, Венгрия
9 717 м²
€ 115,277
INVESTORS ATTENTION! The 9717 nm, inner-city area plots , I recommend it as investors, const…
Земельные участки
Kaposvari jaras, Венгрия
18 000 м²
€ 276,666
В промышленной зоне Капошвара я предлагаю огороженный промышленный парк площадью 5000 м2 с б…
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