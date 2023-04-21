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Земельные участки в Kalocsai jaras, Венгрия

2 объекта найдено
Земельные участки в Харта, Венгрия
Земельные участки
Харта, Венгрия
20 726 м²
€ 112,298
В Хартане есть зона застройки, подходящая для складирования и участка в 500 м от порта Дуная…
Земельные участки в Дунапатай, Венгрия
Земельные участки
Дунапатай, Венгрия
1 000 м²
€ 84,729
At Lake Szelid direct waterside plot salesman! From Budapest 100 km , on Dunapataj, which is…
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