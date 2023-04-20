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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Яс-Надькун-Сольнок
Jaszberenyi jaras
Ясберень
Земельные участки в Ясберень, Венгрия
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7 объектов найдено
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Земельные участки
Ясберень, Венгрия
935 м²
€ 35,627
Земельные участки
Ясберень, Венгрия
2 064 м²
€ 43,281
Земельные участки
Ясберень, Венгрия
534 м²
€ 57,796
Земельные участки
Ясберень, Венгрия
896 м²
€ 38,610
Земельные участки
Ясберень, Венгрия
1 048 м²
€ 131,689
Земельные участки
Ясберень, Венгрия
5 260 м²
€ 100,061
On the border of Jászberény the 32 sz. from a main road on place which can be approached eas…
Земельные участки
Ясберень, Венгрия
7 593 м²
€ 148,594
Jb in Belterületi IPARI PARKBAN beside a house park of Szatmár, the city one legfrekventálta…
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