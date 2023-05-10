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Земельные участки в медье Яс-Надькун-Сольнок, Венгрия

59 объектов найдено
Земельные участки в Szolnoki jaras, Венгрия
Земельные участки
Szolnoki jaras, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€ 193,839
Земельные участки в Тисафюред, Венгрия
Земельные участки
Тисафюред, Венгрия
Площадь 1 375 м²
€ 32,576
Земельные участки в Ясберень, Венгрия
Земельные участки
Ясберень, Венгрия
Площадь 935 м²
€ 36,345
Земельные участки в Ясберень, Венгрия
Земельные участки
Ясберень, Венгрия
Площадь 2 064 м²
€ 44,152
Земельные участки в Тисафюред, Венгрия
Земельные участки
Тисафюред, Венгрия
Площадь 60 000 м²
€ 78,074
Земельные участки в Тисафюред, Венгрия
Земельные участки
Тисафюред, Венгрия
Площадь 1 406 м²
€ 32,576
Земельные участки в Тёрёксентмиклош, Венгрия
Земельные участки
Тёрёксентмиклош, Венгрия
Площадь 1 038 м²
€ 13,461
Земельные участки в Тисафюред, Венгрия
Земельные участки
Тисафюред, Венгрия
Площадь 905 м²
€ 13,192
Земельные участки в Тисафюред, Венгрия
Земельные участки
Тисафюред, Венгрия
Площадь 493 м²
€ 37,933
Земельные участки в Szolnoki jaras, Венгрия
Земельные участки
Szolnoki jaras, Венгрия
Площадь 6 501 м²
€ 84,804
Земельные участки в Абадсалок, Венгрия
Земельные участки
Абадсалок, Венгрия
Площадь 7 000 м²
€ 69,728
Земельные участки в Тисадерж, Венгрия
Земельные участки
Тисадерж, Венгрия
Площадь 437 м²
€ 24,230
Земельные участки в Szolnoki jaras, Венгрия
Земельные участки
Szolnoki jaras, Венгрия
Площадь 470 000 м²
€ 7,050,000
Земельные участки в Szolnoki jaras, Венгрия
Земельные участки
Szolnoki jaras, Венгрия
Площадь 541 м²
€ 44,152
Земельные участки в Тисафюред, Венгрия
Земельные участки
Тисафюред, Венгрия
Площадь 2 423 м²
€ 39,037
Земельные участки в Карцаг, Венгрия
Земельные участки
Карцаг, Венгрия
Площадь 744 м²
€ 61,921
Земельные участки в Тисарофф, Венгрия
Земельные участки
Тисарофф, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€ 64,613
Земельные участки в Кишуйсаллаш, Венгрия
Земельные участки
Кишуйсаллаш, Венгрия
Площадь 661 м²
€ 10,500
Земельные участки в Кишуйсаллаш, Венгрия
Земельные участки
Кишуйсаллаш, Венгрия
Площадь 973 м²
€ 10,500
Земельные участки в Kengyel, Венгрия
Земельные участки
Kengyel, Венгрия
Площадь 610 м²
€ 5,115
Земельные участки в Тисафюред, Венгрия
Земельные участки
Тисафюред, Венгрия
Площадь 944 м²
€ 53,817
Земельные участки в Тисафюред, Венгрия
Земельные участки
Тисафюред, Венгрия
Площадь 1 172 м²
€ 34,191
Земельные участки в Тисафюред, Венгрия
Земельные участки
Тисафюред, Венгрия
Площадь 450 м²
€ 51,152
Земельные участки в Тисафюред, Венгрия
Земельные участки
Тисафюред, Венгрия
Площадь 450 м²
€ 51,152
Земельные участки в Ясберень, Венгрия
Земельные участки
Ясберень, Венгрия
Площадь 534 м²
€ 58,959
Земельные участки в Тисасентимре, Венгрия
Земельные участки
Тисасентимре, Венгрия
Площадь 1 080 м²
€ 8,346
Земельные участки в Ясберень, Венгрия
Земельные участки
Ясберень, Венгрия
Площадь 896 м²
€ 39,387
Земельные участки в Тисафюред, Венгрия
Земельные участки
Тисафюред, Венгрия
Площадь 1 100 м²
€ 45,498
Земельные участки в Ясберень, Венгрия
Земельные участки
Ясберень, Венгрия
Площадь 1 048 м²
€ 134,341
Земельные участки в Тисафёльдвар, Венгрия
Земельные участки
Тисафёльдвар, Венгрия
Площадь 1 912 м²
€ 4,442
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