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Венгрия
Северный Альфёльд
медье Яс-Надькун-Сольнок
Земельные участки в медье Яс-Надькун-Сольнок, Венгрия
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59 объектов найдено
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Земельные участки
Szolnoki jaras, Венгрия
10 000 м²
€ 193,839
Земельные участки
Тисафюред, Венгрия
1 375 м²
€ 32,576
Земельные участки
Ясберень, Венгрия
935 м²
€ 36,345
Земельные участки
Ясберень, Венгрия
2 064 м²
€ 44,152
Земельные участки
Тисафюред, Венгрия
60 000 м²
€ 78,074
Земельные участки
Тисафюред, Венгрия
1 406 м²
€ 32,576
Земельные участки
Тёрёксентмиклош, Венгрия
1 038 м²
€ 13,461
Земельные участки
Тисафюред, Венгрия
905 м²
€ 13,192
Земельные участки
Тисафюред, Венгрия
493 м²
€ 37,933
Земельные участки
Szolnoki jaras, Венгрия
6 501 м²
€ 84,804
Земельные участки
Абадсалок, Венгрия
7 000 м²
€ 69,728
Земельные участки
Тисадерж, Венгрия
437 м²
€ 24,230
Земельные участки
Szolnoki jaras, Венгрия
470 000 м²
€ 7,050,000
Земельные участки
Szolnoki jaras, Венгрия
541 м²
€ 44,152
Земельные участки
Тисафюред, Венгрия
2 423 м²
€ 39,037
Земельные участки
Карцаг, Венгрия
744 м²
€ 61,921
Земельные участки
Тисарофф, Венгрия
10 000 м²
€ 64,613
Земельные участки
Кишуйсаллаш, Венгрия
661 м²
€ 10,500
Земельные участки
Кишуйсаллаш, Венгрия
973 м²
€ 10,500
Земельные участки
Kengyel, Венгрия
610 м²
€ 5,115
Земельные участки
Тисафюред, Венгрия
944 м²
€ 53,817
Земельные участки
Тисафюред, Венгрия
1 172 м²
€ 34,191
Земельные участки
Тисафюред, Венгрия
450 м²
€ 51,152
Земельные участки
Тисафюред, Венгрия
450 м²
€ 51,152
Земельные участки
Ясберень, Венгрия
534 м²
€ 58,959
Земельные участки
Тисасентимре, Венгрия
1 080 м²
€ 8,346
Земельные участки
Ясберень, Венгрия
896 м²
€ 39,387
Земельные участки
Тисафюред, Венгрия
1 100 м²
€ 45,498
Земельные участки
Ясберень, Венгрия
1 048 м²
€ 134,341
Земельные участки
Тисафёльдвар, Венгрия
1 912 м²
€ 4,442
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