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Земельные участки в Яношшоморья, Венгрия

1 объект найдено
Земельные участки в Яношшоморья, Венгрия
Земельные участки
Яношшоморья, Венгрия
180 784 м²
€ 674,375
Рядом с австрийской границей продавец он 18 гектар промышленной недвижимости, вместе с 1500 …
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