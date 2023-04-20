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Земельные участки в медье Хевеш, Венгрия

60 объектов найдено
Земельные участки в Matraszentimre, Венгрия
Земельные участки
Matraszentimre, Венгрия
1 200 м²
€ 69,671
Земельные участки в Дьёндьёш, Венгрия
Земельные участки
Дьёндьёш, Венгрия
10 000 м²
€ 26,127
Земельные участки в Тисанана, Венгрия
Земельные участки
Тисанана, Венгрия
886 м²
€ 17,154
Земельные участки в Шаруд, Венгрия
Земельные участки
Шаруд, Венгрия
652 м²
€ 16,362
Земельные участки в Хатван, Венгрия
Земельные участки
Хатван, Венгрия
1 216 м²
€ 17,154
Земельные участки в Херед, Венгрия
Земельные участки
Херед, Венгрия
20 000 м²
€ 76,533
Земельные участки в Тисанана, Венгрия
Земельные участки
Тисанана, Венгрия
807 м²
€ 22,432
Земельные участки в Egri jaras, Венгрия
Земельные участки
Egri jaras, Венгрия
6 089 м²
€ 234,877
Земельный участок площадью 6 089 м2 продается рядом с соединительной дорогой Эгер-Демьен, на…
Земельные участки в Ostoros, Венгрия
Земельные участки
Ostoros, Венгрия
882 м²
€ 105,299
882 кв.м. Пустующий участок под застройку на продажу в конце Эгера в Осторосе! Доступно толь…
Земельные участки в Poroszlo, Венгрия
Земельные участки
Poroszlo, Венгрия
315 м²
€ 49,614
Земельные участки в Шаруд, Венгрия
Земельные участки
Шаруд, Венгрия
1 214 м²
€ 17,682
Земельные участки в Шаруд, Венгрия
Земельные участки
Шаруд, Венгрия
1 214 м²
€ 17,682
Земельные участки в Egri jaras, Венгрия
Земельные участки
Egri jaras, Венгрия
40 000 м²
€ 89,728
In the part of Eger, east of Tesco, on the Birka-dűlő, a 3.86-hectare plot of land classifie…
Земельные участки в Дьёндьёш, Венгрия
Земельные участки
Дьёндьёш, Венгрия
5 001 м²
€ 68,616
Земельные участки в Egerszalok, Венгрия
Земельные участки
Egerszalok, Венгрия
886 м²
€ 23,145
Земельные участки в Egerszalok, Венгрия
Земельные участки
Egerszalok, Венгрия
864 м²
€ 23,145
Земельные участки в Парад, Венгрия
Земельные участки
Парад, Венгрия
4 917 м²
€ 65,977
Земельные участки в Парад, Венгрия
Земельные участки
Парад, Венгрия
4 918 м²
€ 65,977
Земельные участки в Парад, Венгрия
Земельные участки
Парад, Венгрия
5 073 м²
€ 65,977
Земельные участки в Парад, Венгрия
Земельные участки
Парад, Венгрия
1 535 м²
€ 17,154
Земельные участки в Парад, Венгрия
Земельные участки
Парад, Венгрия
738 м²
€ 9,237
Земельные участки в Ujlorincfalva, Венгрия
Земельные участки
Ujlorincfalva, Венгрия
1 000 м²
€ 23,752
Земельные участки в Egri jaras, Венгрия
Земельные участки
Egri jaras, Венгрия
316 м²
€ 118,758
316 кв.м., пустой, строящийся внутренний участок продается в центральной части Маклари в Эге…
Земельные участки в Poroszlo, Венгрия
Земельные участки
Poroszlo, Венгрия
987 м²
€ 19,793
Земельные участки в Хатван, Венгрия
Земельные участки
Хатван, Венгрия
330 м²
€ 17,154
Земельные участки в Дьёндьёш, Венгрия
Земельные участки
Дьёндьёш, Венгрия
781 м²
€ 57,796
Земельные участки в Карачонд, Венгрия
Земельные участки
Карачонд, Венгрия
1 078 м²
€ 13,169
Земельные участки в Эчед, Венгрия
Земельные участки
Эчед, Венгрия
1 100 м²
€ 10,530
Земельные участки в Надьреде, Венгрия
Земельные участки
Надьреде, Венгрия
1 528 м²
€ 14,515
Земельные участки в Парад, Венгрия
Земельные участки
Парад, Венгрия
6 343 м²
€ 29,030
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