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Земельные участки в Hatvani jaras, Венгрия

8 объектов найдено
Земельные участки в Хатван, Венгрия
Земельные участки
Хатван, Венгрия
1 216 м²
€ 17,444
Земельные участки в Херед, Венгрия
Земельные участки
Херед, Венгрия
20 000 м²
€ 77,828
Земельные участки в Хатван, Венгрия
Земельные участки
Хатван, Венгрия
330 м²
€ 17,444
Земельные участки в Эчед, Венгрия
Земельные участки
Эчед, Венгрия
1 100 м²
€ 10,708
Земельные участки в Hort, Венгрия
Земельные участки
Hort, Венгрия
30 000 м²
€ 402,534
Земельные участки в Эчед, Венгрия
Земельные участки
Эчед, Венгрия
1 684 м²
€ 6,173
Земельные участки в Хатван, Венгрия
Земельные участки
Хатван, Венгрия
878 м²
€ 183,928
В акцентированном центре города Хатван teljeskörüen подготовил проект застройки с незаполнен…
Земельные участки в Хатван, Венгрия
Земельные участки
Хатван, Венгрия
84 180 м²
€ 644,555
84180 м2 промышленной площади продается на шестидесяти его внешних площадях. Его хорошая дос…
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