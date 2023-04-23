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Земельные участки в Хатван, Венгрия

4 объекта найдено
Земельные участки в Хатван, Венгрия
Земельные участки
Хатван, Венгрия
1 216 м²
€ 17,126
Земельные участки в Хатван, Венгрия
Земельные участки
Хатван, Венгрия
330 м²
€ 17,126
Земельные участки в Хатван, Венгрия
Земельные участки
Хатван, Венгрия
878 м²
€ 181,812
В акцентированном центре города Хатван teljeskörüen подготовил проект застройки с незаполнен…
Земельные участки в Хатван, Венгрия
Земельные участки
Хатван, Венгрия
84 180 м²
€ 637,137
84180 м2 промышленной площади продается на шестидесяти его внешних площадях. Его хорошая дос…
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