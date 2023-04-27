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Земельные участки в Hajduszoboszloi jaras, Венгрия

15 объектов найдено
Земельные участки в Надудвар, Венгрия
Земельные участки
Надудвар, Венгрия
1 519 м²
€ 14,703
Земельные участки в Надудвар, Венгрия
Земельные участки
Надудвар, Венгрия
1 313 м²
€ 9,356
Земельные участки в Хайдусобосло, Венгрия
Земельные участки
Хайдусобосло, Венгрия
1 716 м²
€ 85,516
Земельные участки в Хайдусобосло, Венгрия
Земельные участки
Хайдусобосло, Венгрия
1 175 м²
€ 92,225
Земельные участки в Эбеш, Венгрия
Земельные участки
Эбеш, Венгрия
530 м²
€ 21,386
Земельные участки в Хайдусобосло, Венгрия
Земельные участки
Хайдусобосло, Венгрия
1 308 м²
€ 85,542
Земельные участки в Хайдусобосло, Венгрия
Земельные участки
Хайдусобосло, Венгрия
1 899 м²
€ 213,589
Земельные участки в Хайдусобосло, Венгрия
Земельные участки
Хайдусобосло, Венгрия
738 м²
€ 42,744
Земельные участки в Надудвар, Венгрия
Земельные участки
Надудвар, Венгрия
1 061 м²
€ 9,356
Земельные участки в Надудвар, Венгрия
Земельные участки
Надудвар, Венгрия
582 м²
€ 9,891
Земельные участки в Надудвар, Венгрия
Земельные участки
Надудвар, Венгрия
1 024 м²
€ 15,772
Земельные участки в Хайдусобосло, Венгрия
Земельные участки
Хайдусобосло, Венгрия
967 м²
€ 33,415
Земельные участки в Хайдусобосло, Венгрия
Земельные участки
Хайдусобосло, Венгрия
2 379 м²
€ 6,683
Земельные участки в Хайдусоват, Венгрия
Земельные участки
Хайдусоват, Венгрия
1 418 м²
€ 4,945
Земельные участки 1 ванная в Хайдусобосло, Венгрия
Земельные участки 1 ванная
Хайдусобосло, Венгрия
1 ванных комнат 10 000 м²
€ 267,320
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