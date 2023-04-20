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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Хайду-Бихар
Hajduszoboszloi jaras
Хайдусобосло
Земельные участки в Хайдусобосло, Венгрия
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8 объектов найдено
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Земельные участки
Хайдусобосло, Венгрия
1 716 м²
€ 84,424
Земельные участки
Хайдусобосло, Венгрия
1 175 м²
€ 91,048
Земельные участки
Хайдусобосло, Венгрия
1 308 м²
€ 84,450
Земельные участки
Хайдусобосло, Венгрия
1 899 м²
€ 210,861
Земельные участки
Хайдусобосло, Венгрия
738 м²
€ 42,199
Земельные участки
Хайдусобосло, Венгрия
967 м²
€ 32,988
Земельные участки
Хайдусобосло, Венгрия
2 379 м²
€ 6,598
Земельные участки 1 ванная
Хайдусобосло, Венгрия
1 ванных комнат
10 000 м²
€ 263,906
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