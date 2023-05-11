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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Хайду-Бихар
Debreceni jaras
Хайдушамшон
Земельные участки в Хайдушамшон, Венгрия
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31 объект найдено
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Земельные участки
Хайдушамшон, Венгрия
800 м²
€ 10,549
Земельные участки
Хайдушамшон, Венгрия
845 м²
€ 34,941
Земельные участки
Хайдушамшон, Венгрия
1 303 м²
€ 40,290
Земельные участки
Хайдушамшон, Венгрия
1 325 м²
€ 40,547
Земельные участки
Хайдушамшон, Венгрия
1 003 м²
€ 40,547
Земельные участки
Хайдушамшон, Венгрия
885 м²
€ 32,189
Земельные участки
Хайдушамшон, Венгрия
812 м²
€ 35,164
Земельные участки
Хайдушамшон, Венгрия
1 004 м²
€ 20,287
Земельные участки
Хайдушамшон, Венгрия
1 000 м²
€ 21,639
Земельные участки
Хайдушамшон, Венгрия
1 451 м²
€ 32,459
Земельные участки
Хайдушамшон, Венгрия
800 м²
€ 14,850
Земельные участки
Хайдушамшон, Венгрия
800 м²
€ 14,850
Земельные участки
Хайдушамшон, Венгрия
20 000 м²
€ 107,512
Земельные участки
Хайдушамшон, Венгрия
2 200 м²
€ 40,303
Земельные участки
Хайдушамшон, Венгрия
724 м²
€ 20,159
Земельные участки
Хайдушамшон, Венгрия
1 355 м²
€ 43,008
Земельные участки
Хайдушамшон, Венгрия
1 075 м²
€ 28,222
Земельные участки
Хайдушамшон, Венгрия
802 м²
€ 22,965
Земельные участки
Хайдушамшон, Венгрия
992 м²
€ 42,467
Земельные участки
Хайдушамшон, Венгрия
1 439 м²
€ 45,713
Земельные участки
Хайдушамшон, Венгрия
2 154 м²
€ 50,312
Земельные участки
Хайдушамшон, Венгрия
812 м²
€ 13,795
Земельные участки
Хайдушамшон, Венгрия
803 м²
€ 15,959
Земельные участки
Хайдушамшон, Венгрия
875 м²
€ 21,612
Земельные участки
Хайдушамшон, Венгрия
1 024 м²
€ 28,402
Земельные участки
Хайдушамшон, Венгрия
999 м²
€ 28,402
Земельные участки
Хайдушамшон, Венгрия
1 075 м²
€ 28,402
Земельные участки
Хайдушамшон, Венгрия
5 400 м²
€ 45,424
Земельные участки
Хайдушамшон, Венгрия
500 м²
€ 12,145
Земельные участки
Хайдушамшон, Венгрия
1 111 м²
€ 16,771
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