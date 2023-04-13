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Венгрия
Задунайский край
медье Дьёр-Мошон-Шопрон
Купить земельный участок в медье Дьёр-Мошон-Шопрон, Венгрия
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135 объектов найдено
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Земельные участки
Gyorszemere, Венгрия
961 м²
€ 34,694
Земельные участки
Чорна, Венгрия
800 м²
€ 66,237
Земельные участки
Gyorujbarat, Венгрия
€ 106,834
Земельные участки
Gyorujbarat, Венгрия
€ 61,163
Земельные участки
Гёнью, Венгрия
€ 50,746
Земельные участки
Гёнью, Венгрия
947 м²
€ 42,707
Земельные участки
Гёнью, Венгрия
4 993 м²
€ 48,049
Земельные участки
Abda, Венгрия
1 169 м²
€ 84,399
Земельные участки
Мошонсентмиклош, Венгрия
1 200 м²
€ 33,386
Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
1 018 м²
€ 76,326
Я предлагаю на продажу эту недвижимость площадью 1 018 кв. М на популярной, дружелюбной улиц…
Земельные участки
Bodonhely, Венгрия
620 м²
€ 12,820
Земельные участки
Markotaboedoege, Венгрия
529 м²
€ 13,328
Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
40 000 м²
€ 1,282,010
Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
1 м²
€ 400,628
Земельные участки
Agfalva, Венгрия
3 460 м²
€ 165,593
Земельные участки
Pereszteg, Венгрия
15 000 м²
€ 300,000
Участок с прекр…
Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
1 700 м²
€ 42,734
Земельные участки
Bony, Венгрия
1 619 м²
€ 44,069
Земельные участки
Bony, Венгрия
3 237 м²
€ 88,138
Земельные участки
Gyorujbarat, Венгрия
645 м²
€ 93,480
Земельные участки
Gyorujbarat, Венгрия
722 м²
€ 42,734
Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
937 м²
€ 39,796
Земельные участки
Тет, Венгрия
1 356 м²
€ 34,721
Земельные участки 1 ванная
Gyorujbarat, Венгрия
1 ванных комнат
1 321 м²
€ 82,797
Земельные участки
Ньюль, Венгрия
3 500 м²
€ 42,734
Земельные участки
Gyorujbarat, Венгрия
2 074 м²
€ 82,797
Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
4 506 м²
€ 106,834
Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
710 м²
€ 93,480
Земельные участки
Gyorzamoly, Венгрия
871 м²
€ 53,390
Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
1 250 м²
€ 159,984
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