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Венгрия
Задунайский край
медье Дьёр-Мошон-Шопрон
Gyori jaras
Земельные участки в Дьёр, Венгрия
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28 объектов найдено
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Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
1 м²
€ 395,860
Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
40 000 м²
€ 1,266,751
Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
1 700 м²
€ 42,225
Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
4 506 м²
€ 105,563
Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
710 м²
€ 92,367
Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
1 250 м²
€ 158,080
Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
506 м²
€ 42,225
Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
857 м²
€ 19,793
Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
1 503 м²
€ 89,464
Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
50 000 м²
€ 43,808
Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
3 620 м²
€ 46,711
Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
1 180 м²
€ 72,574
Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
40 000 м²
€ 1,365,000
Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
264 м²
€ 29,030
Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
650 м²
€ 36,419
Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
5 000 м²
€ 184,735
Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
20 000 м²
€ 522,535
Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
700 м²
€ 55,156
Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
3 700 м²
€ 358,913
Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
570 м²
€ 44,600
Земельные участки 1 ванная
Gyori jaras, Венгрия
1 ванных комнат
290 000 м²
€ 3,346,334
Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
7 286 м²
€ 211,125
Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
11 972 м²
€ 241,704
***Győrben gazdasági--ipar-,-szolgálta 11972 nm ones are suitable for the building of a buil…
Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
45 282 м²
€ 599,903
Внимание крупных инвесторов! Последние районы в районе!
Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
1 500 м²
€ 85,305
До паромной деревни Дьёр в квартале, тихая улица в семейном доме, строящая участок со всеми …
Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
494 м²
€ 297,392
ПРОДАЕТСЯ Дьёр, участок под застройку в районе острова недалеко от центра, с домом, который …
Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
100 100 м²
€ 299,721
Внимание инвесторов! На внешней части района Дьёр, недалеко от автомагистрали, от центра на …
Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
479 м²
€ 108,361
На популярной улице палатина 479 нм строит участки продавец. В пригородной домашней зоне, з…
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