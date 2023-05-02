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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Хевеш
Gyoengyoesi jaras
Земельные участки в Gyoengyoesi jaras, Венгрия
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13 объектов найдено
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Земельные участки
Дьёндьёш, Венгрия
6 906 м²
€ 4,697
Земельные участки
Atkar, Венгрия
712 м²
€ 18,518
Земельные участки
Дьёндьёш, Венгрия
10 000 м²
€ 26,569
Земельные участки
Дьёндьёш, Венгрия
5 001 м²
€ 69,777
Земельные участки
Дьёндьёш, Венгрия
781 м²
€ 58,774
Земельные участки
Карачонд, Венгрия
1 078 м²
€ 13,392
Земельные участки
Надьреде, Венгрия
1 528 м²
€ 14,761
Земельные участки
Дьёндьёш, Венгрия
100 000 м²
€ 4,025,603
Земельные участки
Карачонд, Венгрия
1 091 м²
€ 9,393
Земельные участки
Atkar, Венгрия
20 000 м²
€ 115,401
Земельные участки
Atkar, Венгрия
20 000 м²
€ 115,401
Земельные участки
Дьёндьёш, Венгрия
5 000 м²
€ 115,099
Земельные участки
Дьёндьёш, Венгрия
12 586 м²
€ 264,498
В его жемчужном индустриальном парке, в непосредственной близости от автомагистрали M3, прод…
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