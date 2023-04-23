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Земельные участки в Дьёндьёш, Венгрия

6 объектов найдено
Земельные участки в Дьёндьёш, Венгрия
Земельные участки
Дьёндьёш, Венгрия
10 000 м²
€ 26,084
Земельные участки в Дьёндьёш, Венгрия
Земельные участки
Дьёндьёш, Венгрия
5 001 м²
€ 68,502
Земельные участки в Дьёндьёш, Венгрия
Земельные участки
Дьёндьёш, Венгрия
781 м²
€ 57,700
Земельные участки в Дьёндьёш, Венгрия
Земельные участки
Дьёндьёш, Венгрия
100 000 м²
€ 3,952,046
Земельные участки в Дьёндьёш, Венгрия
Земельные участки
Дьёндьёш, Венгрия
5 000 м²
€ 113,774
Земельные участки в Дьёндьёш, Венгрия
Земельные участки
Дьёндьёш, Венгрия
12 586 м²
€ 261,454
В его жемчужном индустриальном парке, в непосредственной близости от автомагистрали M3, прод…
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