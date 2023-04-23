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Венгрия
Центральная Венгрия
медье Пешт
Gyali jaras
Земельные участки в Gyali jaras, Венгрия
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24 объекта найдено
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Земельные участки
Альшонемеди, Венгрия
1 432 м²
€ 105,388
Земельные участки
Альшонемеди, Венгрия
1 223 м²
€ 88,262
Земельные участки
Дьяль, Венгрия
873 м²
€ 79,041
Земельные участки
Дьяль, Венгрия
1 031 м²
€ 13,173
Земельные участки
Оча, Венгрия
20 000 м²
€ 63,206
Земельные участки
Оча, Венгрия
10 000 м²
€ 31,590
Земельные участки
Дьяль, Венгрия
1 019 м²
€ 89,580
Земельные участки
Дьяль, Венгрия
1 019 м²
€ 89,580
Земельные участки
Дьяль, Венгрия
647 м²
€ 73,772
Земельные участки
Дьяль, Венгрия
639 м²
€ 73,772
Земельные участки
Дьяль, Венгрия
6 025 м²
€ 684,758
Земельные участки
Дьяль, Венгрия
847 м²
€ 76,406
Земельные участки
Дьяль, Венгрия
981 м²
€ 86,945
Земельные участки
Альшонемеди, Венгрия
1 070 м²
€ 97,484
Земельные участки
Альшонемеди, Венгрия
3 130 м²
€ 15,808
Земельные участки
Дьяль, Венгрия
952 м²
€ 92,188
Земельные участки
Альшонемеди, Венгрия
30 000 м²
€ 1,217,000
Земельные участки
Оча, Венгрия
20 000 м²
€ 1,001,185
Земельные участки
Альшонемеди, Венгрия
1 042 м²
€ 84,047
Земельные участки
Дьяль, Венгрия
838 м²
€ 100,118
Земельные участки
Дьяль, Венгрия
847 м²
€ 23,449
Земельные участки
Альшонемеди, Венгрия
9 881 м²
€ 147,907
Alsónémedi, и между Будапештом предлагают на продажу его 9881nm-es GIP классификационный участок
Земельные участки
Felsopakony, Венгрия
20 993 м²
€ 238,847
Предприниматели обращают внимание!Продается около M0, Верхняя Паконя, площадь 20 993 м2 для …
Земельные участки
Дьяль, Венгрия
7 801 м²
€ 113,547
Со стороны Gyál на продажу, Némediszöl он 7801 нм строительных участков. Окруженная, полная …
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