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Венгрия
Северный Альфёльд
Купить земельный участок в Северный Альфёльд, Венгрия
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564 объекта найдено
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Земельные участки
Хайдушамшон, Венгрия
1 325 м²
€ 40,036
Земельные участки
Хайдушамшон, Венгрия
1 303 м²
€ 40,036
Земельные участки
Хайдушамшон, Венгрия
1 306 м²
€ 40,036
Земельные участки
Пасто, Венгрия
10 000 м²
€ 120,188
Земельные участки
Ясберень, Венгрия
935 м²
€ 36,057
Земельные участки
Ясберень, Венгрия
2 064 м²
€ 43,802
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
524 м²
€ 105,499
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
773 м²
€ 20,299
Земельные участки
Тисанана, Венгрия
886 м²
€ 17,361
Земельные участки
Шаруд, Венгрия
652 м²
€ 16,559
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
6 531 м²
€ 15,758
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
500 м²
€ 68,107
Земельные участки
Хайдушамшон, Венгрия
885 м²
€ 31,783
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
1 000 м²
€ 40,063
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
1 000 м²
€ 40,063
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 763 м²
€ 66,771
Земельные участки
Bocskaikert, Венгрия
900 м²
€ 53,417
Земельные участки
Gyomaendrod, Венгрия
4 600 м²
€ 173,339
Земельные участки
Хатван, Венгрия
1 216 м²
€ 17,361
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
735 м²
€ 102,828
Земельные участки
Тисафюред, Венгрия
60 000 м²
€ 77,455
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
865 м²
€ 40,063
Земельные участки
Риче, Венгрия
506 м²
€ 4,006
Земельные участки
Эдьек, Венгрия
754 м²
€ 4,273
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
719 м²
€ 40,864
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
719 м²
€ 40,864
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
750 м²
€ 173,339
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
3 622 м²
€ 504,792
Земельные участки
Тисафюред, Венгрия
1 406 м²
€ 32,317
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
5 675 м²
€ 291,711
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