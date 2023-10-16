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Земельные участки в Goedoello Regional Unit, Венгрия

130 объектов найдено
Земельные участки в Киштарча, Венгрия
Земельные участки
Киштарча, Венгрия
Площадь 423 м²
€101,577
Земельные участки в Киштарча, Венгрия
Земельные участки
Киштарча, Венгрия
Площадь 888 м²
€64,032
Земельные участки в Керепеш, Венгрия
Земельные участки
Керепеш, Венгрия
Площадь 792 м²
€81,005
Земельные участки в Чёмёр, Венгрия
Земельные участки
Чёмёр, Венгрия
Площадь 801 м²
€86,148
Земельные участки в Гёдёллё, Венгрия
Земельные участки
Гёдёллё, Венгрия
Площадь 1 813 м²
€68,147
Земельные участки в Гёдёллё, Венгрия
Земельные участки
Гёдёллё, Венгрия
Площадь 1 025 м²
€50,539
Земельные участки в Чёмёр, Венгрия
Земельные участки
Чёмёр, Венгрия
Площадь 903 м²
€64,206
Земельные участки в Чёмёр, Венгрия
Земельные участки
Чёмёр, Венгрия
Площадь 962 м²
€82,255
Земельные участки в Чёмёр, Венгрия
Земельные участки
Чёмёр, Венгрия
Площадь 1 865 м²
€133,826
Земельные участки в Жамбонь, Венгрия
Земельные участки
Жамбонь, Венгрия
Площадь 900 м²
€30,602
Земельные участки в Veresegyhaz, Венгрия
Земельные участки
Veresegyhaz, Венгрия
Площадь 2 338 м²
€120,864
Земельные участки в Киштарча, Венгрия
Земельные участки
Киштарча, Венгрия
Площадь 822 м²
€95,303
Земельные участки в Киштарча, Венгрия
Земельные участки
Киштарча, Венгрия
Площадь 908 м²
€99,248
Земельные участки в Veresegyhaz, Венгрия
Земельные участки
Veresegyhaz, Венгрия
Площадь 2 001 м²
€355,838
Земельные участки в Эрдёкертеш, Венгрия
Земельные участки
Эрдёкертеш, Венгрия
Площадь 1 825 м²
€65,575
Земельные участки в Керепеш, Венгрия
Земельные участки
Керепеш, Венгрия
Площадь 700 м²
€77,098
Земельные участки в Керепеш, Венгрия
Земельные участки
Керепеш, Венгрия
Площадь 701 м²
€68,918
Земельные участки в Veresegyhaz, Венгрия
Земельные участки
Veresegyhaz, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€249,860
Земельные участки в Керепеш, Венгрия
Земельные участки
Керепеш, Венгрия
Площадь 1 402 м²
€3,857
Земельные участки в Чёмёр, Венгрия
Земельные участки
Чёмёр, Венгрия
Площадь 1 256 м²
€74,778
Земельные участки в Veresegyhaz, Венгрия
Земельные участки
Veresegyhaz, Венгрия
Площадь 1 150 м²
€69,432
Земельные участки в Ишасег, Венгрия
Земельные участки
Ишасег, Венгрия
€941,166
Земельные участки в Керепеш, Венгрия
Земельные участки
Керепеш, Венгрия
Площадь 734 м²
€97,463
Земельные участки в Veresegyhaz, Венгрия
Земельные участки
Veresegyhaz, Венгрия
Площадь 2 587 м²
€254,586
Земельные участки в Эрдёкертеш, Венгрия
Земельные участки
Эрдёкертеш, Венгрия
Площадь 1 600 м²
€109,588
Земельные участки в Mogyorod, Венгрия
Земельные участки
Mogyorod, Венгрия
Площадь 796 м²
€128,669
Земельные участки в Veresegyhaz, Венгрия
Земельные участки
Veresegyhaz, Венгрия
Площадь 6 000 м²
Если у вас есть план, но нет места для него, сейчас есть много возможностей для различных ин…
€462,883
Земельные участки в Чёмёр, Венгрия
Земельные участки
Чёмёр, Венгрия
Площадь 949 м²
€100,563
Земельные участки в Ишасег, Венгрия
Земельные участки
Ишасег, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€34,810
Земельные участки в Veresegyhaz, Венгрия
Земельные участки
Veresegyhaz, Венгрия
Площадь 450 м²
€154,294
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