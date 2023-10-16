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Земельные участки
Венгрия
Gödöllő Regional Unit
Земельные участки в Goedoello Regional Unit, Венгрия
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130 объектов найдено
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Земельные участки
Киштарча, Венгрия
423 м²
€101,577
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Земельные участки
Киштарча, Венгрия
888 м²
€64,032
Рекомендовать
Земельные участки
Керепеш, Венгрия
792 м²
€81,005
Рекомендовать
Земельные участки
Чёмёр, Венгрия
801 м²
€86,148
Рекомендовать
Земельные участки
Гёдёллё, Венгрия
1 813 м²
€68,147
Рекомендовать
Земельные участки
Гёдёллё, Венгрия
1 025 м²
€50,539
Рекомендовать
Земельные участки
Чёмёр, Венгрия
903 м²
€64,206
Рекомендовать
Земельные участки
Чёмёр, Венгрия
962 м²
€82,255
Рекомендовать
Земельные участки
Чёмёр, Венгрия
1 865 м²
€133,826
Рекомендовать
Земельные участки
Жамбонь, Венгрия
900 м²
€30,602
Рекомендовать
Земельные участки
Veresegyhaz, Венгрия
2 338 м²
€120,864
Рекомендовать
Земельные участки
Киштарча, Венгрия
822 м²
€95,303
Рекомендовать
Земельные участки
Киштарча, Венгрия
908 м²
€99,248
Рекомендовать
Земельные участки
Veresegyhaz, Венгрия
2 001 м²
€355,838
Рекомендовать
Земельные участки
Эрдёкертеш, Венгрия
1 825 м²
€65,575
Рекомендовать
Земельные участки
Керепеш, Венгрия
700 м²
€77,098
Рекомендовать
Земельные участки
Керепеш, Венгрия
701 м²
€68,918
Рекомендовать
Земельные участки
Veresegyhaz, Венгрия
10 000 м²
€249,860
Рекомендовать
Земельные участки
Керепеш, Венгрия
1 402 м²
€3,857
Рекомендовать
Земельные участки
Чёмёр, Венгрия
1 256 м²
€74,778
Рекомендовать
Земельные участки
Veresegyhaz, Венгрия
1 150 м²
€69,432
Рекомендовать
Земельные участки
Ишасег, Венгрия
€941,166
Рекомендовать
Земельные участки
Керепеш, Венгрия
734 м²
€97,463
Рекомендовать
Земельные участки
Veresegyhaz, Венгрия
2 587 м²
€254,586
Рекомендовать
Земельные участки
Эрдёкертеш, Венгрия
1 600 м²
€109,588
Рекомендовать
Земельные участки
Mogyorod, Венгрия
796 м²
€128,669
Рекомендовать
Земельные участки
Veresegyhaz, Венгрия
6 000 м²
Если у вас есть план, но нет места для него, сейчас есть много возможностей для различных ин…
€462,883
Рекомендовать
Земельные участки
Чёмёр, Венгрия
949 м²
€100,563
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Земельные участки
Ишасег, Венгрия
20 000 м²
€34,810
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Земельные участки
Veresegyhaz, Венгрия
450 м²
€154,294
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