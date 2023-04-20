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Земельные участки в Гёд, Венгрия

9 объектов найдено
Земельные участки в Гёд, Венгрия
Земельные участки
Гёд, Венгрия
377 м²
€ 115,855
Земельные участки в Гёд, Венгрия
Земельные участки
Гёд, Венгрия
5 584 м²
€ 609,624
Земельные участки в Гёд, Венгрия
Земельные участки
Гёд, Венгрия
1 008 м²
€ 134,592
Земельные участки в Гёд, Венгрия
Земельные участки
Гёд, Венгрия
1 577 м²
€ 3,959
Земельные участки в Гёд, Венгрия
Земельные участки
Гёд, Венгрия
20 000 м²
€ 92,103
Земельные участки в Гёд, Венгрия
Земельные участки
Гёд, Венгрия
49 000 м²
€ 5,230,000
Участки расположены в районе 2134 Сёд, который находится на краю гор Гёдёллё, в 30 км к севе…
Земельные участки в Гёд, Венгрия
Земельные участки
Гёд, Венгрия
10 000 м²
€ 3,900,000
На продажу выставлены три земельных участка в промышленной зоне в Сёде. Описание объекта …
Земельные участки в Гёд, Венгрия
Земельные участки
Гёд, Венгрия
5 584 м²
€ 216,721
Экономический, поставщик услуг и на промышленной недвижимости Göd для продажи с коммерческой…
Земельные участки в Гёд, Венгрия
Земельные участки
Гёд, Венгрия
32 687 м²
€ 829,997
На Alsógöd для продажи рядом асфальтированной дороги 32687 нм они Gksz-I классификации жител…
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