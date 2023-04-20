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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Фейер
Gardonyi jaras
Гардонь
Земельные участки в Гардонь, Венгрия
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20 объектов найдено
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Земельные участки
Гардонь, Венгрия
1 104 м²
€ 92,103
Земельные участки
Гардонь, Венгрия
1 152 м²
€ 844,501
Земельные участки
Гардонь, Венгрия
637 м²
€ 65,713
Земельные участки
Гардонь, Венгрия
1 056 м²
€ 18,447
Земельные участки
Гардонь, Венгрия
817 м²
€ 92,103
Земельные участки
Гардонь, Венгрия
817 м²
€ 92,103
Земельные участки
Гардонь, Венгрия
817 м²
€ 92,103
Земельные участки
Гардонь, Венгрия
817 м²
€ 92,103
Земельные участки
Гардонь, Венгрия
817 м²
€ 92,103
Земельные участки
Гардонь, Венгрия
4 327 м²
€ 224,320
Земельные участки
Гардонь, Венгрия
2 951 м²
€ 93,423
Земельные участки
Гардонь, Венгрия
949 м²
€ 52,253
Земельные участки
Гардонь, Венгрия
790 м²
€ 92,103
Земельные участки 1 ванная
Гардонь, Венгрия
1 ванных комнат
150 000 м²
€ 16,000,000
Земельные участки
Гардонь, Венгрия
9 559 м²
€ 202,504
Район Гардони, Mko ( Ee ) классификация, 9559 M2 отдельно стоящих районов в Gallér utca, про…
Земельные участки
Гардонь, Венгрия
4 232 м²
€ 110,457
Внутренняя территория гвардии, классифицированная как Mko (Ee), 4232 м2 неосвоенной территор…
Земельные участки
Гардонь, Венгрия
13 791 м²
€ 276,142
Внутренний городской район Гардони, классификация Mko (Ee), 13 791 M2 свободных районов в Ga…
Земельные участки
Гардонь, Венгрия
4 100 м²
€ 85,236
На границе с болотом в тихом, спокойном тупике DRV продается промышленный участок площадью 4…
Земельные участки
Гардонь, Венгрия
13 449 м²
€ 184,444
Gárdony-Agárd его внешняя область в общей сложности 13449 нм внешние области (гранж вывезен)…
Земельные участки
Гардонь, Венгрия
3 218 м²
€ 115,047
На популярном месте Agárd для продажи, в термальной окрестности принимая ванну он 3218 M2 уч…
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