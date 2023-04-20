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Земельные участки в Fuezesabonyi jaras, Венгрия

11 объектов найдено
Земельные участки в Шаруд, Венгрия
Земельные участки
Шаруд, Венгрия
652 м²
€ 16,362
Земельные участки в Poroszlo, Венгрия
Земельные участки
Poroszlo, Венгрия
315 м²
€ 49,614
Земельные участки в Шаруд, Венгрия
Земельные участки
Шаруд, Венгрия
1 214 м²
€ 17,682
Земельные участки в Шаруд, Венгрия
Земельные участки
Шаруд, Венгрия
1 214 м²
€ 17,682
Земельные участки в Ujlorincfalva, Венгрия
Земельные участки
Ujlorincfalva, Венгрия
1 000 м²
€ 23,752
Земельные участки в Poroszlo, Венгрия
Земельные участки
Poroszlo, Венгрия
987 м²
€ 19,793
Земельные участки 1 ванная в Фюзешабонь, Венгрия
Земельные участки 1 ванная
Фюзешабонь, Венгрия
1 ванных комнат 40 000 м²
€ 3,562,737
Земельные участки в Шаруд, Венгрия
Земельные участки
Шаруд, Венгрия
100 000 м²
€ 1,230,898
На берегу озера Тиса в Сарудоне мы предлагаем на продажу участок площадью 10 га с пробуренны…
Земельные участки в Каль, Венгрия
Земельные участки
Каль, Венгрия
19 018 м²
€ 96,833
-The industrial area it M3 motorway Kál turning down cca. 800m-re, Kál lies before a parish,…
Земельные участки в Poroszlo, Венгрия
Земельные участки
Poroszlo, Венгрия
155 540 м²
€ 691,664
Торговец на площади Тизского озера можно встретить полуостров 155540 нм с внутригородской кл…
Земельные участки в Каль, Венгрия
Земельные участки
Каль, Венгрия
121 335 м²
€ 559,579
Из Будапешта 100 км он м3 - как автомагистраль Kál опрокидывания области, стоящей под этой д…
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