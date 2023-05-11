Венгрия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Венгрии
Новые дома в Венгрии
Все новостройки в Венгрии
1
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Квартира в Венгрии
Дом в Венгрии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Венгрии
Элитная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Венгрии
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Венгрия
Центральная Венгрия
медье Пешт
Dunakeszi jaras
Фот
Земельные участки в Фот, Венгрия
Очистить
27 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По рейтингу
Земельные участки
Фот, Венгрия
1 786 м²
€ 90,588
Земельные участки
Фот, Венгрия
8 959 м²
€ 34,941
Земельные участки
Фот, Венгрия
913 м²
€ 62,213
Земельные участки
Фот, Венгрия
839 м²
€ 56,444
Земельные участки
Фот, Венгрия
1 360 м²
€ 67,623
Земельные участки
Фот, Венгрия
710 м²
€ 26,779
Земельные участки
Фот, Венгрия
859 м²
€ 243,444
Земельные участки
Фот, Венгрия
1 180 м²
€ 58,156
Земельные участки
Фот, Венгрия
5 014 м²
€ 419,265
Земельные участки
Фот, Венгрия
3 444 м²
€ 275,903
Земельные участки
Фот, Венгрия
920 м²
€ 87,910
Земельные участки
Фот, Венгрия
1 458 м²
€ 391,882
Земельные участки
Фот, Венгрия
1 406 м²
€ 377,906
Земельные участки
Фот, Венгрия
837 м²
€ 43,008
Земельные участки
Фот, Венгрия
1 193 м²
€ 258,808
Земельные участки
Фот, Венгрия
1 002 м²
€ 216,827
Земельные участки
Фот, Венгрия
20 000 м²
€ 91,697
Земельные участки
Фот, Венгрия
4 319 м²
€ 34,894
Земельные участки
Фот, Венгрия
4 342 м²
€ 34,894
Земельные участки
Фот, Венгрия
8 812 м²
€ 73,845
Земельные участки
Фот, Венгрия
2 680 м²
€ 22,992
Земельные участки
Фот, Венгрия
1 000 м²
€ 124,427
Земельные участки
Фот, Венгрия
6 604 м²
€ 135,247
Земельные участки
Фот, Венгрия
3 000 м²
€ 82,767
Земельные участки
Фот, Венгрия
1 980 м²
€ 84,836
Земельные участки
Фот, Венгрия
22 000 м²
€ 202,319
Земельные участки
Фот, Венгрия
3 462 м²
€ 124,151
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты