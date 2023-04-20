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Земельные участки в Fonyodi jaras, Венгрия

29 объектов найдено
Земельные участки в Бужак, Венгрия
Земельные участки
Бужак, Венгрия
374 м²
€ 1,557
Земельные участки в Somogytur, Венгрия
Земельные участки
Somogytur, Венгрия
1 115 м²
€ 31,405
Земельные участки в Шомодьвар, Венгрия
Земельные участки
Шомодьвар, Венгрия
915 м²
€ 5,252
Земельные участки в Somogytur, Венгрия
Земельные участки
Somogytur, Венгрия
1 412 м²
€ 31,405
Земельные участки в Фоньод, Венгрия
Земельные участки
Фоньод, Венгрия
5 100 м²
€ 261,267
Земельные участки в Ordacsehi, Венгрия
Земельные участки
Ordacsehi, Венгрия
450 000 м²
€ 1,451,485
Земельные участки в Балатонглар, Венгрия
Земельные участки
Балатонглар, Венгрия
2 101 м²
€ 19,265
Земельные участки в Фоньод, Венгрия
Земельные участки
Фоньод, Венгрия
547 м²
€ 69,935
Земельные участки в Oereglak, Венгрия
Земельные участки
Oereglak, Венгрия
3 251 м²
€ 15,834
Земельные участки в Somogytur, Венгрия
Земельные участки
Somogytur, Венгрия
1 032 м²
€ 21,113
Земельные участки в Somogytur, Венгрия
Земельные участки
Somogytur, Венгрия
1 009 м²
€ 21,113
Земельные участки в Фоньод, Венгрия
Земельные участки
Фоньод, Венгрия
485 м²
€ 121,397
Земельные участки в Somogybabod, Венгрия
Земельные участки
Somogybabod, Венгрия
2 097 м²
€ 20,849
Земельные участки в Balatonlelle, Венгрия
Земельные участки
Balatonlelle, Венгрия
10 000 м²
€ 27,710
Земельные участки в Balatonlelle, Венгрия
Земельные участки
Balatonlelle, Венгрия
7 189 м²
€ 17,154
Земельные участки в Somogytur, Венгрия
Земельные участки
Somogytur, Венгрия
954 м²
€ 28,502
Земельные участки в Балатонглар, Венгрия
Земельные участки
Балатонглар, Венгрия
705 м²
€ 81,785
Земельные участки в Somogytur, Венгрия
Земельные участки
Somogytur, Венгрия
2 140 м²
€ 35,627
Земельные участки в Somogytur, Венгрия
Земельные участки
Somogytur, Венгрия
8 451 м²
€ 44,336
Земельные участки в Лендьельтоти, Венгрия
Земельные участки
Лендьельтоти, Венгрия
1 317 м²
€ 23,488
Земельные участки в Карад, Венгрия
Земельные участки
Карад, Венгрия
6 330 м²
€ 41,961
Земельные участки в Фоньод, Венгрия
Земельные участки
Фоньод, Венгрия
1 620 м²
€ 73,630
Земельные участки в Карад, Венгрия
Земельные участки
Карад, Венгрия
510 м²
€ 5,278
Земельные участки в Balatonlelle, Венгрия
Земельные участки
Balatonlelle, Венгрия
645 м²
€ 356,274
Земельные участки в Somogytur, Венгрия
Земельные участки
Somogytur, Венгрия
1 600 м²
€ 39,322
Земельные участки в Фоньод, Венгрия
Земельные участки
Фоньод, Венгрия
703 м²
€ 64,657
Земельные участки в Balatonfenyves, Венгрия
Земельные участки
Balatonfenyves, Венгрия
800 м²
€ 70,991
Земельные участки в Balatonlelle, Венгрия
Земельные участки
Balatonlelle, Венгрия
70 000 м²
€ 92,103
Земельные участки в Фоньод, Венгрия
Земельные участки
Фоньод, Венгрия
6 717 м²
€ 124,499
Я предлагаю эти 6717 нм вечные панорамные участки для продажи, на роще Fonyód. От набережной…
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