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Земельные участки в Фертёд, Венгрия

11 объектов найдено
Земельные участки в Фертёд, Венгрия
Земельные участки
Фертёд, Венгрия
800 м²
€ 13,459
Земельные участки в Фертёд, Венгрия
Земельные участки
Фертёд, Венгрия
800 м²
€ 14,779
Земельные участки в Фертёд, Венгрия
Земельные участки
Фертёд, Венгрия
1 019 м²
€ 34,968
Земельные участки в Фертёд, Венгрия
Земельные участки
Фертёд, Венгрия
1 006 м²
€ 34,519
Земельные участки в Фертёд, Венгрия
Земельные участки
Фертёд, Венгрия
1 009 м²
€ 34,625
Земельные участки в Фертёд, Венгрия
Земельные участки
Фертёд, Венгрия
935 м²
€ 32,091
Земельные участки в Фертёд, Венгрия
Земельные участки
Фертёд, Венгрия
4 375 м²
€ 97,381
Земельные участки в Фертёд, Венгрия
Земельные участки
Фертёд, Венгрия
2 100 м²
€ 49,878
Земельные участки в Фертёд, Венгрия
Земельные участки
Фертёд, Венгрия
1 079 м²
€ 26,127
Земельные участки в Фертёд, Венгрия
Земельные участки
Фертёд, Венгрия
2 601 м²
€ 129,314
Земельные участки в Фертёд, Венгрия
Земельные участки
Фертёд, Венгрия
140 000 м²
€ 1,113,685
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