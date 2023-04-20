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Земельные участки в Esztergomi jaras, Венгрия

45 объектов найдено
Земельные участки в Эстергом, Венгрия
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
10 000 м²
€ 340,439
Земельные участки в Эстергом, Венгрия
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
3 400 м²
€ 78,908
Земельные участки в Эстергом, Венгрия
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
580 м²
€ 79,146
Земельные участки в Токод, Венгрия
Земельные участки
Токод, Венгрия
2 100 м²
€ 131,953
Земельные участки в Дорог, Венгрия
Земельные участки
Дорог, Венгрия
280 м²
€ 26,127
Земельные участки в Ньергешуйфалу, Венгрия
Земельные участки
Ньергешуйфалу, Венгрия
4 200 м²
€ 11,876
Земельные участки в Uny, Венгрия
Земельные участки
Uny, Венгрия
600 м²
€ 22,432
Земельные участки в Эстергом, Венгрия
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
1 050 м²
€ 30,323
Земельные участки в Эстергом, Венгрия
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
1 106 м²
€ 137,231
Земельные участки в Дорог, Венгрия
Земельные участки
Дорог, Венгрия
1 000 м²
€ 20,849
Земельные участки в Эстергом, Венгрия
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
1 196 м²
€ 34,044
Земельные участки в Пилишмарот, Венгрия
Земельные участки
Пилишмарот, Венгрия
716 м²
€ 36,155
Земельные участки в Пилишмарот, Венгрия
Земельные участки
Пилишмарот, Венгрия
4 818 м²
€ 67,296
Земельные участки в Пилишмарот, Венгрия
Земельные участки
Пилишмарот, Венгрия
2 409 м²
€ 33,648
Земельные участки в Пилишмарот, Венгрия
Земельные участки
Пилишмарот, Венгрия
914 м²
€ 73,894
Земельные участки в Лабатлан, Венгрия
Земельные участки
Лабатлан, Венгрия
1 027 м²
€ 26,127
Земельные участки в Эстергом, Венгрия
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
764 м²
€ 44,600
Земельные участки в Эстергом, Венгрия
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
875 м²
€ 25,071
Земельные участки в Эстергом, Венгрия
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
3 618 м²
€ 31,669
Земельные участки в Эстергом, Венгрия
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
843 м²
€ 36,683
Земельные участки в Ньергешуйфалу, Венгрия
Земельные участки
Ньергешуйфалу, Венгрия
2 220 м²
€ 40,906
Земельные участки в Suetto, Венгрия
Земельные участки
Suetto, Венгрия
43 м²
€ 14,515
Земельные участки в Пилишмарот, Венгрия
Земельные участки
Пилишмарот, Венгрия
473 м²
€ 41,961
Земельные участки в Эстергом, Венгрия
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
3 413 м²
€ 34,308
Земельные участки в Пилишмарот, Венгрия
Земельные участки
Пилишмарот, Венгрия
5 504 м²
€ 88,382
Земельные участки в Дорог, Венгрия
Земельные участки
Дорог, Венгрия
3 318 м²
€ 65,713
Земельные участки в Эстергом, Венгрия
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
862 м²
€ 36,683
Земельные участки в Кестёльц, Венгрия
Земельные участки
Кестёльц, Венгрия
847 м²
€ 38,003
Земельные участки в Кестёльц, Венгрия
Земельные участки
Кестёльц, Венгрия
828 м²
€ 38,003
Земельные участки в Эстергом, Венгрия
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
2 930 м²
€ 102,924
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