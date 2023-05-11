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Земельные участки в Эстергом, Венгрия

19 объектов найдено
Земельные участки в Эстергом, Венгрия
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€ 346,727
Земельные участки в Эстергом, Венгрия
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
Площадь 3 400 м²
€ 80,365
Земельные участки в Эстергом, Венгрия
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
Площадь 580 м²
€ 80,607
Земельные участки в Эстергом, Венгрия
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
Площадь 1 050 м²
€ 31,080
Земельные участки в Эстергом, Венгрия
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
Площадь 1 106 м²
€ 140,657
Земельные участки в Эстергом, Венгрия
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
Площадь 1 196 м²
€ 34,673
Земельные участки в Эстергом, Венгрия
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
Площадь 764 м²
€ 45,424
Земельные участки в Эстергом, Венгрия
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
Площадь 875 м²
€ 25,534
Земельные участки в Эстергом, Венгрия
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
Площадь 3 618 м²
€ 32,459
Земельные участки в Эстергом, Венгрия
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
Площадь 843 м²
€ 37,599
Земельные участки в Эстергом, Венгрия
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
Площадь 3 413 м²
€ 35,164
Земельные участки в Эстергом, Венгрия
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
Площадь 862 м²
€ 37,599
Земельные участки в Эстергом, Венгрия
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
Площадь 2 930 м²
€ 105,492
Земельные участки в Эстергом, Венгрия
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
Площадь 1 817 м²
€ 64,891
Земельные участки в Эстергом, Венгрия
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€ 34,623
Земельные участки в Эстергом, Венгрия
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
Площадь 838 м²
€ 26,779
Земельные участки в Эстергом, Венгрия
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
Площадь 1 412 м²
€ 60,520
Земельные участки в Эстергом, Венгрия
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
Площадь 1 412 м²
€ 81,148
Земельные участки в Эстергом, Венгрия
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
Площадь 29 011 м²
€ 268,484
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