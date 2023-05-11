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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Комаром-Эстергом
Esztergomi jaras
Эстергом
Земельные участки в Эстергом, Венгрия
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19 объектов найдено
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Земельные участки
Эстергом, Венгрия
10 000 м²
€ 346,727
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
3 400 м²
€ 80,365
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
580 м²
€ 80,607
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
1 050 м²
€ 31,080
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
1 106 м²
€ 140,657
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
1 196 м²
€ 34,673
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
764 м²
€ 45,424
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
875 м²
€ 25,534
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
3 618 м²
€ 32,459
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
843 м²
€ 37,599
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
3 413 м²
€ 35,164
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
862 м²
€ 37,599
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
2 930 м²
€ 105,492
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
1 817 м²
€ 64,891
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
10 000 м²
€ 34,623
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
838 м²
€ 26,779
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
1 412 м²
€ 60,520
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
1 412 м²
€ 81,148
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
29 011 м²
€ 268,484
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