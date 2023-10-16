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Земельные участки
Венгрия
Erdi jaras
Земельные участки в Erdi jaras, Венгрия
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114 объектов найдено
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Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
2 913 м²
We offer for sale, in Törökbálint, a business zoned plot. 2913 M2 VT-4 zoned land for sale n…
€486,027
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Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
50 000 м²
€2,45 млн
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Земельные участки
Шошкуд, Венгрия
697 м²
€21,858
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Земельные участки
Шошкуд, Венгрия
1 059 м²
€28,287
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Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
712 м²
€75,861
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Земельные участки
Diosd, Венгрия
671 м²
€77,356
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Земельные участки
Эрд, Венгрия
1 259 м²
€275,158
Рекомендовать
Земельные участки
Diosd, Венгрия
619 м²
€167,126
Рекомендовать
Земельные участки
Эрд, Венгрия
1 007 м²
€68,147
Рекомендовать
Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
1 219 м²
€383,164
Рекомендовать
Земельные участки
Эрд, Венгрия
1 105 м²
€41,257
Рекомендовать
Земельные участки
Эрд, Венгрия
1 351 м²
€115,721
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Земельные участки
Тарнок, Венгрия
5 911 м²
€110,619
Рекомендовать
Земельные участки
Эрд, Венгрия
1 452 м²
€115,721
Рекомендовать
Земельные участки
Diosd, Венгрия
813 м²
€282,873
Рекомендовать
Земельные участки
Эрд, Венгрия
2 080 м²
€505,393
Рекомендовать
Земельные участки
Тарнок, Венгрия
4 862 м²
€99,006
Рекомендовать
Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
1 219 м²
€179,753
Рекомендовать
Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
882 м²
€141,179
Рекомендовать
Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
880 м²
€141,562
Рекомендовать
Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
1 183 м²
€244,961
Рекомендовать
Земельные участки
Эрд, Венгрия
864 м²
€74,778
Рекомендовать
Земельные участки
Саэхаломбатта, Венгрия
6 995 м²
€30,685
Рекомендовать
Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
740 м²
Зеленый, хотя и с центральным расположением. Внутри участка есть вода ( с скважиной ), элек…
€97,727
Рекомендовать
Земельные участки
Тарнок, Венгрия
700 м²
€70,910
Рекомендовать
Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
1 053 м²
€46,031
Рекомендовать
Земельные участки
Эрд, Венгрия
2 303 м²
€154,294
Рекомендовать
Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
390 м²
€90,249
Рекомендовать
Земельные участки
Тарнок, Венгрия
2 500 м²
€59,146
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Земельные участки
Эрд, Венгрия
1 048 м²
€92,551
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