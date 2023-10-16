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Земельные участки в Erdi jaras, Венгрия

114 объектов найдено
Земельные участки в Тёрёкбалинт, Венгрия
Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
Площадь 2 913 м²
We offer for sale, in Törökbálint, a business zoned plot. 2913 M2 VT-4 zoned land for sale n…
€486,027
Земельные участки в Тёрёкбалинт, Венгрия
Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
Площадь 50 000 м²
€2,45 млн
Земельные участки в Шошкуд, Венгрия
Земельные участки
Шошкуд, Венгрия
Площадь 697 м²
€21,858
Земельные участки в Шошкуд, Венгрия
Земельные участки
Шошкуд, Венгрия
Площадь 1 059 м²
€28,287
Земельные участки в Тёрёкбалинт, Венгрия
Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
Площадь 712 м²
€75,861
Земельные участки в Diosd, Венгрия
Земельные участки
Diosd, Венгрия
Площадь 671 м²
€77,356
Земельные участки в Эрд, Венгрия
Земельные участки
Эрд, Венгрия
Площадь 1 259 м²
€275,158
Земельные участки в Diosd, Венгрия
Земельные участки
Diosd, Венгрия
Площадь 619 м²
€167,126
Земельные участки в Эрд, Венгрия
Земельные участки
Эрд, Венгрия
Площадь 1 007 м²
€68,147
Земельные участки в Тёрёкбалинт, Венгрия
Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
Площадь 1 219 м²
€383,164
Земельные участки в Эрд, Венгрия
Земельные участки
Эрд, Венгрия
Площадь 1 105 м²
€41,257
Земельные участки в Эрд, Венгрия
Земельные участки
Эрд, Венгрия
Площадь 1 351 м²
€115,721
Земельные участки в Тарнок, Венгрия
Земельные участки
Тарнок, Венгрия
Площадь 5 911 м²
€110,619
Земельные участки в Эрд, Венгрия
Земельные участки
Эрд, Венгрия
Площадь 1 452 м²
€115,721
Земельные участки в Diosd, Венгрия
Земельные участки
Diosd, Венгрия
Площадь 813 м²
€282,873
Земельные участки в Эрд, Венгрия
Земельные участки
Эрд, Венгрия
Площадь 2 080 м²
€505,393
Земельные участки в Тарнок, Венгрия
Земельные участки
Тарнок, Венгрия
Площадь 4 862 м²
€99,006
Земельные участки в Тёрёкбалинт, Венгрия
Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
Площадь 1 219 м²
€179,753
Земельные участки в Тёрёкбалинт, Венгрия
Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
Площадь 882 м²
€141,179
Земельные участки в Тёрёкбалинт, Венгрия
Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
Площадь 880 м²
€141,562
Земельные участки в Тёрёкбалинт, Венгрия
Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
Площадь 1 183 м²
€244,961
Земельные участки в Эрд, Венгрия
Земельные участки
Эрд, Венгрия
Площадь 864 м²
€74,778
Земельные участки в Саэхаломбатта, Венгрия
Земельные участки
Саэхаломбатта, Венгрия
Площадь 6 995 м²
€30,685
Земельные участки в Тёрёкбалинт, Венгрия
Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
Площадь 740 м²
Зеленый, хотя и с центральным расположением. Внутри участка есть вода ( с скважиной ), элек…
€97,727
Земельные участки в Тарнок, Венгрия
Земельные участки
Тарнок, Венгрия
Площадь 700 м²
€70,910
Земельные участки в Тёрёкбалинт, Венгрия
Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
Площадь 1 053 м²
€46,031
Земельные участки в Эрд, Венгрия
Земельные участки
Эрд, Венгрия
Площадь 2 303 м²
€154,294
Земельные участки в Тёрёкбалинт, Венгрия
Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
Площадь 390 м²
€90,249
Земельные участки в Тарнок, Венгрия
Земельные участки
Тарнок, Венгрия
Площадь 2 500 м²
€59,146
Земельные участки в Эрд, Венгрия
Земельные участки
Эрд, Венгрия
Площадь 1 048 м²
€92,551
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