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Земельные участки в Egri jaras, Венгрия

18 объектов найдено
Земельные участки в Egri jaras, Венгрия
Земельные участки
Egri jaras, Венгрия
6 089 м²
€ 234,488
Земельный участок площадью 6 089 м2 продается рядом с соединительной дорогой Эгер-Демьен, на…
Земельные участки в Ostoros, Венгрия
Земельные участки
Ostoros, Венгрия
882 м²
€ 105,124
882 кв.м. Пустующий участок под застройку на продажу в конце Эгера в Осторосе! Доступно толь…
Земельные участки в Egri jaras, Венгрия
Земельные участки
Egri jaras, Венгрия
40 000 м²
€ 89,580
In the part of Eger, east of Tesco, on the Birka-dűlő, a 3.86-hectare plot of land classifie…
Земельные участки в Egerszalok, Венгрия
Земельные участки
Egerszalok, Венгрия
886 м²
€ 23,106
Земельные участки в Egerszalok, Венгрия
Земельные участки
Egerszalok, Венгрия
864 м²
€ 23,106
Земельные участки в Egri jaras, Венгрия
Земельные участки
Egri jaras, Венгрия
316 м²
€ 118,561
316 кв.м., пустой, строящийся внутренний участок продается в центральной части Маклари в Эге…
Земельные участки в Эгербакта, Венгрия
Земельные участки
Эгербакта, Венгрия
645 м²
€ 2,635
Земельные участки в Egerszalok, Венгрия
Земельные участки
Egerszalok, Венгрия
3 242 м²
€ 76,000
Земельные участки в Egerszalok, Венгрия
Земельные участки
Egerszalok, Венгрия
9 816 м²
€ 230,000
Земельные участки в Egerszalok, Венгрия
Земельные участки
Egerszalok, Венгрия
2 947 м²
€ 69,000
Земельные участки в Egerszalok, Венгрия
Земельные участки
Egerszalok, Венгрия
1 м²
€ 197,602
Земельные участки в Egri jaras, Венгрия
Земельные участки
Egri jaras, Венгрия
30 000 м²
€ 123,831
Investors !!! Attention!!! An area of ​​3.25 hectares is looking for its new owner on the w…
Земельные участки в Фельшётаракань, Венгрия
Земельные участки
Фельшётаракань, Венгрия
700 000 м²
€ 309,235
Земельные участки в Фельшётаракань, Венгрия
Земельные участки
Фельшётаракань, Венгрия
61 400 м²
€ 209,573
Пусть он осознает свои туристические идеи в Фелсётáркани
Земельные участки в Фельшётаракань, Венгрия
Земельные участки
Фельшётаракань, Венгрия
157 500 м²
€ 455,098
Центр фестивалей, культурных программ, семейного отдыха
Земельные участки в Фельшётаракань, Венгрия
Земельные участки
Фельшётаракань, Венгрия
218 900 м²
€ 568,872
Пусть он будет участником динамично развивающегося туристического бизнеса
Земельные участки в Egerszalok, Венгрия
Земельные участки
Egerszalok, Венгрия
9 749 м²
€ 84,193
В окрестностях отеля Egerszalók Saliris продается участок почти в гектаре! На Egerszalók,…
Земельные участки в Egri jaras, Венгрия
Земельные участки
Egri jaras, Венгрия
133 383 м²
€ 100,122
13,34 га окраин выставлено на продажу в границе с Эгером. Есть красивая проницаемость из об…
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