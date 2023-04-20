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Венгрия
Северный Альфёльд
медье Хевеш
Egri jaras
Земельные участки в Эгер, Венгрия
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5 объектов найдено
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Земельные участки
Egri jaras, Венгрия
6 089 м²
€ 234,877
Земельный участок площадью 6 089 м2 продается рядом с соединительной дорогой Эгер-Демьен, на…
Земельные участки
Egri jaras, Венгрия
40 000 м²
€ 89,728
In the part of Eger, east of Tesco, on the Birka-dűlő, a 3.86-hectare plot of land classifie…
Земельные участки
Egri jaras, Венгрия
316 м²
€ 118,758
316 кв.м., пустой, строящийся внутренний участок продается в центральной части Маклари в Эге…
Земельные участки
Egri jaras, Венгрия
30 000 м²
€ 124,036
Investors !!! Attention!!! An area of 3.25 hectares is looking for its new owner on the w…
Земельные участки
Egri jaras, Венгрия
133 383 м²
€ 101,444
13,34 га окраин выставлено на продажу в границе с Эгером. Есть красивая проницаемость из об…
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