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Земельные участки в Дунаваршань, Венгрия

24 объекта найдено
Земельные участки в Дунаваршань, Венгрия
Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
642 м²
€ 58,059
Земельные участки в Дунаваршань, Венгрия
Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
1 339 м²
€ 110,841
Земельные участки в Дунаваршань, Венгрия
Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
1 207 м²
€ 104,243
Земельные участки в Дунаваршань, Венгрия
Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
100 000 м²
€ 498,783
Земельные участки в Дунаваршань, Венгрия
Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
643 м²
€ 41,961
Земельные участки в Дунаваршань, Венгрия
Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
700 м²
€ 34,308
Земельные участки в Дунаваршань, Венгрия
Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
900 м²
€ 52,517
Земельные участки в Дунаваршань, Венгрия
Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
900 м²
€ 65,713
Земельные участки в Дунаваршань, Венгрия
Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
1 026 м²
€ 102,660
Земельные участки в Дунаваршань, Венгрия
Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
856 м²
€ 128,338
Земельные участки в Дунаваршань, Венгрия
Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
432 м²
€ 36,419
Земельные участки в Дунаваршань, Венгрия
Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
358 м²
€ 65,713
Земельные участки в Дунаваршань, Венгрия
Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
991 м²
€ 69,935
Земельные участки в Дунаваршань, Венгрия
Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
1 799 м²
€ 78,908
Земельные участки в Дунаваршань, Венгрия
Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
719 м²
€ 65,950
Земельные участки в Дунаваршань, Венгрия
Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
7 000 м²
€ 131,953
Земельные участки в Дунаваршань, Венгрия
Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
30 000 м²
€ 52,781
Земельные участки в Дунаваршань, Венгрия
Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
70 000 м²
€ 630,736
Земельные участки в Дунаваршань, Венгрия
Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
20 000 м²
€ 633,375
Земельные участки в Дунаваршань, Венгрия
Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
6 676 м²
€ 58,033
Земельные участки в Дунаваршань, Венгрия
Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
12 000 м²
€ 107,424
Земельные участки в Дунаваршань, Венгрия
Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
1 300 м²
€ 96,650
Продается в Дунаварсанах, в непосредственной близости от главной дороги 51, общий участок 1300м2
Земельные участки в Дунаваршань, Венгрия
Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
1 083 м²
€ 726,247
Продается ферма, подходящая для бизнеса, участка, сельского хозяйства или животноводства. В …
Земельные участки в Дунаваршань, Венгрия
Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
16 410 м²
€ 91,991
В Dunavarsány на границе участков с новым зданием в, недалеко от центра, 16410 нм подходят д…
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