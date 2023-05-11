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Земельные участки в Dunaujvarosi jaras, Венгрия

8 объектов найдено
Земельные участки в Дунауйварош, Венгрия
Земельные участки
Дунауйварош, Венгрия
Площадь 941 м²
€ 10,482
Земельные участки в Kulcs, Венгрия
Земельные участки
Kulcs, Венгрия
Площадь 911 м²
€ 31,107
Земельные участки в Пустасабольч, Венгрия
Земельные участки
Пустасабольч, Венгрия
Площадь 901 м²
€ 37,602
Земельные участки в Daruszentmiklos, Венгрия
Земельные участки
Daruszentmiklos, Венгрия
Площадь 130 000 м²
€ 1,416,990
Земельные участки в Барач, Венгрия
Земельные участки
Барач, Венгрия
Площадь 828 м²
€ 4,598
Земельные участки в Дунауйварош, Венгрия
Земельные участки
Дунауйварош, Венгрия
Площадь 4 132 м²
€ 21,502
Земельные участки в Иванча, Венгрия
Земельные участки
Иванча, Венгрия
Площадь 15 000 м²
€ 97,711
Земельные участки в Иванча, Венгрия
Земельные участки
Иванча, Венгрия
Площадь 35 474 м²
€ 201,170
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